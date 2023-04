Erste Gifhorner Firmenolympiade findet im September statt

Die erste Gifhorner Firmenolympiade findet am 2. September statt. Ziel ist – neben Bewegung und Gesundheit – Teambuilding und Vernetzung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern untereinander, aber auch zwischen Unternehmen.

Bei der Gifhorner Firmenolympiade treten in den Disziplinen Laufen (circa 4,8 Kilometer), Mehlsackweitwurf und Radfahren (circa 9,5 Kilometer) Dreierteams gegeneinander an. Jeweils eine Teammitglied übernimmt dabei eine Disziplin. Es werden ausschließlich Fahrräder ohne Motorunterstützung für die Teilnahme zugelassen.

Mit dem Rad sollen 9,5 Kilometer zurück gelegt werden

Um 16 Uhr soll als erste Disziplin gelaufen werden. Im Anschluss daran folgt die Disziplin „Mehlsackweitwurf“. Anschließend soll die Strecke von den Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern zweimal umrundet werden, sodass sich eine Fahrstrecke von circa 9,5 km ergibt. Die Radfahrer starten in Kleingruppen.

Veranstalter ist der VfR Wilsche-Neubokel. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit Glasbau Lehner und der WiSta Gifhorn organisiert. Die Teilnahme kostet pro Dreierteam 75 Euro. Für Zuschauer ist die Teilnahme kostenlos. Schirmherr ist Bürgermeister Matthias Nerlich.

B and the Rattlesnakes treten ab 19 Uhr auf

Ab 19 Uhr spielt die Live-Band „B and the Rattlesnakes“ ein Konzert auf der Bühne im Mühlenmuseum. Vorher wird die Band den Kindersamstag, der auch am 2. September in der Gifhorner Fußgängerzone stattfindet, durch Straßenmusik bereichern.

