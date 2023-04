VW-Belegschaft spendet 31.000 Euro an Gifhorner Tafel

Dienstags, 9 Uhr an der Freiherr-vom-Stein-Schule in Gifhorn: Die Gifhorner Tafel serviert den Schülerinnen und Schülern ein gesundes Frühstück – und viele kleine Hände greifen beherzt zu. Dieses wertvolle Engagement gibt es seit einigen Jahren, Volkswagen unterstützt es jetzt wiederholt mit einer Belegschaftsspende. Am Dienstag wurde ein symbolischer Scheck über 31.000 Euro übergeben. „Für viele Kinder ist diese Ausgabe das einzige gesunde Frühstück in der Woche“, berichtet Edeltraut Sack vom Verein Tafel Gifhorn. Denn viele Kinder an der Freiherr-vom-Stein-Schule kommen aus Familien, die auch bei Lebensmitteln auf jeden Cent gucken müssen. Hier setzt die Hilfe der Tafel an.

Die Belegschaftsspende dient der Ausstattung des VW Caddy der Tafel mit einem Kühlaufbau. Mit diesem Fahrzeug bringen die Ehrenamtlichen die Lebensmittel an die Schule. Das wöchentliche Frühstück – Hunderte geschmierte Brötchenhälften, Obst, Gemüse und Fruchtsaft – wird halal angeboten, also passend und „erlaubt“ für Mitglieder aller Religionsgemeinschaften. Hintergrund: An der Stein-Schule sind besonders viele junge Menschen mit Migrationshintergrund.

Tafel fördert Integration und Gemeinschaftssinn

Susanne Preuk, Betriebsrätin von Volkswagen, lobte bei der Spendenübergabe: „Die Freiherr-vom-Stein-Schule steht beispielhaft für gelungene Integration. Ich danke der Tafel, dass sie hier so großartig im Einsatz ist.“ Sabine Schönberg, Personalleitung Service Factory und VW Kraftwerk GmbH & Inklusionsbeauftragte Standort Wolfsburg: „Das zentrale Angebot der Tafel ist natürlich die Lebensmittelausgabe an Bedürftige. Dass die Ehrenamtlichen zusätzlich den Weg zur Stein-Schule gehen, ist ein wichtiges Angebot an die Schülerinnen und Schüler dort.“ Und Betriebsrat Gunter Wachholz, Vorsitzender des Sozialausschusses im Werk Wolfsburg, sagte: „Das gemeinsame Frühstück in der Stein-Schule hat neben der Ernährung auch eine soziale Komponente: Hier kommen die Schülerinnen und Schüler aller Klassen abseits des Unterrichts zusammen. Das dient dem Gemeinschaftssinn und macht die Aktion der Tafel umso wertvoller.“

