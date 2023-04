Saxophon oder Querflöte? Musikzug Meine wirbt am Tag der offenen Tür um Nachwuchs

Quer durcheinander probierten am Sonntag viele Interessierte die Instrumente des Musikzuges aus. Vor allem am Schlagzeug herrscht akuter Nachwuchsmangel.

Meine. Am Tag der offenen Tür in Meine konnten sich Kinder und Jugendliche an den verschiedenen Instrumenten des Musikzuges ausprobieren.