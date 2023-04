Helios Klinik Wittingen feiert 15-jähriges Jubiläum

Nur 13 Monate sind nach der Grundsteinlegung am 28. März 2007 vergangen, bis die Klinik am 12. April 2008 in die neuen Räumlichkeiten ziehen konnte. Heute steht der Helios Klinik Wittingen für die wohnortnahe Versorgung der Patienten rund 2.582 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung, um die sich rund 110 Mitarbeiter kümmern.

Thomas Heuer ist seit 14 Jahren Technischer Leiter der Helios Kliniken Wittingen und Gifhorn. Er hat den Bau, Umzug und Inbetriebnahme vor Ort begleitet. „Der Neubau in Wittingen war meine erste große Neubaumaßnahme. Sie wurde anhand des gleichen Grundrisses der Klinik in Stolzenau, damals noch unter dem Klinikkonzern Rhön, geplant“, erzählt der Technische Leiter. „Der Neubau sollte erst unverändert im Garten der alten Klinik entstehen. Dort steht jedoch eine große Eiche, die „Spitta-Eiche“, die als Naturdenkmal geschützt ist. Diese durfte nicht gefällt werden und wir haben das gesamte Krankenhaus umgeplant. Aus diesem Grund ist der Grundriss länglich und kompakt geworden“, so Heuer weiter.

2008 wurde ein Tunnelzelt zwischen Alt- und Neubau errichtet, um durch diesen alles problemlos umziehen zu können. Nach der Inbetriebnahme fing der Abriss des Altbaus an. Lediglich die „Weiße Villa“ erinnert noch an die alten Zeiten der Klinik. „In der Villa befanden sich damals die Küche, Werkstätten, Umkleiden und Bereitschaftszimmer. Sie beherbergt heute neben Bereitschaftszimmern auch Archive und weiterhin die Rettungswache, weshalb sie als wichtiger Teil der Klinik erhalten blieb“, sagt Heuer.

2014 wurde das Haus dann durch Helios erworben. Geleitet wird die Klinik seit 2020 von Hannes Winterhoff als Kaufmännischer Standortleiter, Uwe Schaper als Ärztlichen Direktor und Jens Bosenick als Pflegedirektor. „In den vergangenen Jahren haben wir den Standort Wittingen immer weiter ausgebaut. 2020 wurde die Abteilung für Kardiologie etabliert. Seit 2021 ist ebenso die geriatrische Versorgung sichergestellt und seit 2022 behandeln wir palliative Patienten“, sagt Standortleiter Winterhoff. „Natürlich hat die Pandemie auch in Wittingen Änderungen mit sich gebracht. Doch wir haben schnell beschlossen, keine Covid-19-Patienten hier zu behandeln, da wir die Versorgung in einem größeren Klinikum wie Gifhorn gut bündeln konnten“, so Winterhoff weiter. Insgesamt arbeiten in der Klinik 112 Beschäftigte in den Bereichen Ärztlicher Dienst, Pflege, Verwaltung und deren Stabstellen.

