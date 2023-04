Ac/DCs Tribute Band tritt im Gifhorner Kultbahnhof auf

Die The AC/DCs Tribute Band tritt am Freitag, 14. April, um 20 Uhr im Gifhorner Kultbahnhof, Am Bahnhof Süd 9, auf. ,,Die Rock’n’Roll-Band erschafft mit ihrer energiegeladenen Performance und ihrem authentischen Sound eine unvergleichliche Stimmung auf ihren Konzerten. Bekannt für ihre leidenschaftliche Bühnenshow, nehmen die fünf Musiker aus Berlin die Fans mit auf eine emotionale und stimmungsvolle Zeitreise durch fünf Jahrzehnte - ein Streifzug durch die Geschichte von AC/DC’’, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Karten für das Konzert gibt es für 23 Euro im Vorverkauf bei Famila und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse kosten die Tickets 28 Euro.

red

