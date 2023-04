Tierheim Ribbesbüttel: Katze Vera sucht ein neues Zuhause

Vera kam als Fundkatze ins Tierheim. Die schon etwas ältere Katzendame zeigt ein ambivalentes Verhalten. Intensives Kuschelbedürfnis bei der Begrüßung geht oft plötzlich und unerwartet über zu Angriffen mit vehementem Krallengebrauch. Vera wurde deswegen der Tierärztin vorgestellt, um abzuklären, ob ihr Verhalten einen medizinischen Hintergrund haben könnte. Außer einem auffällig großen Pigmentfleck im Auge wurde bei ihr aber nichts Besonderes festgestellt. ,,Wir vermuten, dass Vera aufgrund dieses Fleckes manchmal nicht richtig sehen kann und deshalb zu Übersprunghandlungen neigt, weil sie verunsichert ist’’, sagt Tierheimleiterin Stefanie Söchtig.

Die eigenwillige Katze mag Freigang

Vera ist keine Anfängerkatze und sollte auch nicht in einen Haushalt mit kleineren Kindern ziehen. Sie benötigt erfahrene Menschen, die eine Katze gut lesen können und merken, wann sich ihr Verhalten stressbedingt ändert. Vera würde sich über Freigang in ihrem neuen Zuhause freuen. Söchtig: ,,Leider hat sich bisher niemand für sie interessiert. Es wäre so schön, wenn die etwas eigenwillige, aber auch menschenbezogene Katzendame die Chance bekäme, ihren Lebensabend nicht im Tierheim verbringen zu müssen. Wir hoffen immer noch, dass sich Menschen finden, die Vera die Liebe geben, die sie verdient. Menschen, die nicht zu große Erwartungen haben, dass sie ihre Launen ablegen wird und sie so nehmen, wie sie ist.’’

Bei ernsthaftem Interesse melden Sie sich gerne unter (05374)4434 oder per Mail an info@tierschutzgifhorn.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de