Leseförderung an Schulen Lesefest am Gifhorner Humboldt-Gymnasium sorgt für Begeisterung

Endlich konnte wieder ein Lesefest am Humboldt-Gymnasium in Gifhorn stattfinden – Literatur wurde zum Leben erweckt. Circa 150 Fünftklässler strömten nach einer schwungvollen Begrüßung durch Jugendliche des 11. Jahrgangs aufgeregt in die vorbereiteten Klassenräume des Westflügels. Dort wurden sie bereits erwartet: Schülerinnen und Schüler der Darstellenden Spielkurse lasen in parallel stattfindenden Präsentationen Textstellen aus von ihnen ausgewählten Büchern der Schülerbücherei vor und setzten Literatur in Spielszenen um.

Lesefest soll Lesespaß vermitteln

Es musste mit allem gerechnet werden, insbesondere mit Spannung und Witz. Nach eigener Wahl konnten die Kinder der 5. Klassen Ermittlungen der abenteuerlustigen drei Frage- und Ausrufezeichen verfolgen, in die mit Lebenserfahrung aufgeladenen Tagebücher Gregs eintauchen, wurden sie in Geheimnisse von Green Lake eingeweiht oder an der Seite von Harry Potter in Fantasiewelten entführt. Zudem gab es Lesungen von Schülerinnen und Schülern aus dem 5. bis 7. Jahrgang, die mit ihrer Leselust Lesespaß vermittelten.

Verlosung von fünf Bücher-Gutscheinen

Schließlich ließ ein Gewinnspiel die Herzen noch einmal höherschlagen: Wer würde bei der Verlosung von fünf Bücher-Gutscheinen gewinnen, an der die Fünftklässler mit ihren Lesezetteln teilnahmen, auf denen ihnen ihre Anwesenheit bei der jeweiligen Präsentation bestätigt wurde? ,,Das schulische Anliegen der Leseförderung wurde mit einer deutlichen Begeisterung der Teilnehmerinnen und Teilnehmern belohnt’’, freut sich Schulleiterin Brigitte Gorke.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de