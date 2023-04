Lebenshilfe Gifhorn sucht Spaßmacher für junge Menschen

Wer möchte Spaßmacher als Patin oder Pate oder als Spaß-Omi oder Spaß-Opi für einen jungen Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung werden? Die Lebenshilfe Gifhorn sucht nach ihrer überaus erfolgreich angelaufenen Spaßmacher-Kampagne nun weitere Spaßmacher für 17 Kita-Kinder sowie 28 Schülerinnen und Schüler der Schule der Zukunft, heißt es in einer Pressemitteilung der gemeinnützigen Organisation.

„Erkunden Sie mit einem jungen Menschen die Welt. Helfen Sie die Vielfalt des Lebens zu erleben. Schaffen Sie glückliche Kindheitserinnerungen. Bereichern Sie die Freizeit des Kindes mit Ihrer Zeit und Lebensfreude“: So wirbt die Lebenshilfe Gifhorn jetzt um weitere Spaßmacher speziell für junge Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung.

Die Paten erhalten eine Aufwandsentschädigung von 12 Euro

Unbezahlt bleibt das Engagement dabei keineswegs: Für jede Stunde ihrer Zeit und Kreativität erhalten künftige Spaßmacher 12 Euro als Aufwandsentschädigung – das könnten bis zu 3000 Euro im Jahr sein. Und zwar vollkommen steuer- und abzugsfrei als freie Mitarbeiter auf Basis der gesetzlich sogenannten „Übungsleiterpauschale“.

Wer interessiert ist, darf die Kinder sowie Schülerinnen und Schüler völlig unverbindlich bei einem gemeinsamen Kinobesuch kennenlernen. Dazu lädt die Lebenshilfe Gifhorn am Freitag, 14. April, um 15 Uhr zu „Super Mario Bros. – Der Film“ ins Gifhorner Kinocenter ein. Der Eintritt für interessierte Spaßmacher ist selbstverständlich frei. Ticket-Reservierungen werden unter der Telefonnummer (05371)892156 oder per Mail an anmeldung@lebenshilfe-gifhorn.de entgegen genommen.

Weitere Informationen zu den Spaßmachern erhalten Interessierte unter den Telefonnummern (05371)892265 oder (0176)20360127 oder per Mail an spassmacher@lebenshilfe-gifhorn.de.

red

