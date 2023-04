Gifhorner Klinikum präsentiert die Kunstausstellung ,,Medusa’’

Seit Anfang April können Besucherinnen und Besucher und Patientinnen und Patientinnen wieder eine bunte Kunstausstellung im Helios-Klinikum Gifhorn bewundern. Die Künstlerin Marion Wille, auch unter dem Künstlernamen Mar bekannt, zeigt insgesamt 20 Leinwände ihrer Ausstellung „Medusa“ im Eingangsbereich des Krankenhauses.

Ihre Ausstellung steht für Mut, Energie, Dankbarkeit, Umsetzung, Schönheit und Achtung, heißt es in einer Mitteilung von Pressesprecherin Lisa Iffland. „Meine Werke sind keine Anlehnung an die griechische Mythologie. Ich möchte mit ihnen Geschichten erzählen über das, was mich positiv stimmt“, erzählt die gebürtige Magdeburgerin Marion Wille. Alle Arbeiten sollen die Schönheit und die Farben der Natur widerspiegeln und dem Betrachter Kraft schenken.

Die Ausstellung läuft bis Ende des Monats Juni

Aufgewachsen in Magdeburg am Wasser, spielte Kreativität für Wille schon immer eine große Rolle. Sehr früh eignete sie sich eigene Techniken an und entwickelte ihren ganz speziellen Stil. „2002 machte ich mich mit „Mankys Bauernmalerei“ selbstständig. Mein Anliegen war es, die alte Kunst wieder lebendig werden zu lassen“, so die Künstlerin. Die Bauernmalerei war ihre große Leidenschaft. Doch nach sieben Jahren musste sie aufgrund eines einschneidenden Ereignisses mit dem Resultat einer starken körperlichen Beeinträchtigung die selbstständige künstlerische Arbeit beenden.

Nach einigen Höhen und Tiefen begann sie nach ein paar Jahren wieder, zu malen. „Mein Anliegen ist es, den Menschen einen Weg zur Kunst zu zeigen. Jedem Menschen - egal, ob er nun arm oder reich, gesund oder krank ist, und das unabhängig von Glauben, Verstand, Religion und Nationalität“, erklärt Wille weiter.

„Ich bin sehr glücklich über die Möglichkeit, in einer medizinischen Einrichtung einem breiten Publikum meine Werke präsentieren zu dürfen. Kunst ist Balsam für die Seele. Gerade auch in einem Krankenhaus, wenn man als Patient einen Arzt aufsuchen muss oder als Angehöriger große Sorgen hat“, erzählt die Künstlerin. Alle Kunstwerke können bei Marion Wille erworben werden. Einen Teil ihrer Einnahmen spendet sie an gemeinnützige Organisationen und Vereine.

Wer die Ausstellung im Klinikfoyer betrachten möchte, hat noch bis Ende Juni die Chance dazu. Das nächste Mal werden die Kunstwerke auf der Veltheimsburg im Juli zu sehen sein.

red

