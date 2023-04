Die Partei: Meyer bleibt Vorsitzender des Kreisverbandes Gifhorn

Die Mitgliederversammlung des Kreisverbandes Gifhorn der Partei Die Partei fand am 1. April in Gifhorn statt. Wie Die Partei in einer Pressemitteilung berichtet, wurde ein neuer Vorstand gewählt. Nach Auszählung aller Stimmen wurde der Kreistagsabgeordnete Jan-Phillip Meyer im Amt des Kreisvorsitzenden bestätigt. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde erneut Annika Modeß gewählt. Da Marcel Licht den Posten als Schatzmeister nach mehreren Jahren aufgibt, wird die Stelle mit Dennis Hofmann neu besetzt.

