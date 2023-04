Freiwillige Feuerwehr Hillerse gewinnt Orientierungsmarsch

Knapp 30 Gruppen mit mehr als 200 Teilnehmern traten zum großen Orientierungsmarsch der Freiwilligen Feuerwehr Leiferde an. Die Organisatoren rund um Ortsbrandmeister Felix Brennecke und seinem Team hatten zu dem Neustart nach Corona wieder einiges auf die Beine gestellt. „Wir freuen uns, dass wieder so viele Gruppen nach Leiferde gekommen sind“, so Brennecke. Viele kamen aus der unmittelbaren Nachbarschaft, aber auch aus den Nachbarkreisen und von der Partnerwehr aus Dannefeld. Aber auch die örtlichen Vereine, vom Sportverein über den Schützenverein bis hin zu den Landfrauen, waren mit am Start.

Strecke beinhaltet sechs Stationen

Rund sieben Kilometer lang war die Strecke, die in diesem Jahr auf den Wohlenberg nord-westlich von Leiferde führte. An insgesamt sechs Stationen mussten die Teilnehmer ihr Geschick unter Beweis stellen. Knifflig ging es gleich an der Station der Kinderfeuerwehr los, wo die Gruppen bei stille Post extrem einen vorgegebenen Begriff im Wechsel zeichnen und weitersagen mussten. Bei der Jugendfeuerwehr galt es, bei einer lebendigen Waage möglichst genau abzuschätzen, wie viel die Jugendlichen wiegen und dieses mit verschiedenen Gegenständen – vom Rasenmäher über Reifen und Feuerwehrschläuche - möglichst genau „aufzuwiegen“.

Geschicklichkeit war auch beim Zollstockschießen und Kronkorken schnipsen gefragt. Beim Flaschensetzen galt es ein vorgegebenes Muster umzusetzen. Einiges an Geschickt forderte auch das Armaturenangeln, bei dem die Gruppe möglichst viele Gegenstände angeln musste. Auch für das leibliche Wohl der Teilnehmer war gesorgt.

Erstplatzierte gewinnen Freikarten für Basketballspiel

Auf der Strecke gab es eine Verpflegungsstation, im Ziel wartete die Küchenmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Gifhorn auf die Teilnehmer und es gab Gulasch mit Nudeln. Spannend ging es bei der Siegerehrung zu. Für die ersten 13 Plätze gab es Sachpreise, die von regionalen Firmen gespendet wurden. Mit 133 Punkten – und damit gerade einen Punkt vor dem Zweitplatzierten – sicherte sich die Gruppe 3 der Freiwilligen Feuerwehr Hillerse den ersten Platz und erhielt dafür Freikarten für ein Basketballspiel in Braunschweig. Der zweite Platz ging an die Feuerwehr Adenbüttel und mit 130 Punkten wurde die Gruppe Hillerse 1 Dritter. Das teilt die Freiwillige Feuerwehr Meinersen in einer Pressemitteilung mit.

red

