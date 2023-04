Wohnmobil kippt Meiner B-4-Böschung hinunter

Bei einem Unfall auf der B 4 bei Meine (Kreis Gifhorn) stießen am Sonntagnachmittag zwei Autos und ein Wohnmobil zusammen. Das Wohnmobil kippte die Böschung hinunter.

Bei einem Unfall auf der B 4 bei Meine (Kreis Gifhorn) stießen am Sonntagnachmittag zwei Autos und ein Wohnmobil zusammen. Das Wohnmobil kippte die Böschung hinunter.

Bei einem Unfall auf der B 4 bei Meine (Kreis Gifhorn) stießen am Sonntagnachmittag zwei Autos und ein Wohnmobil zusammen. Das Wohnmobil kippte die Böschung hinunter.

Bei einem Unfall auf der B 4 bei Meine (Kreis Gifhorn) stießen am Sonntagnachmittag zwei Autos und ein Wohnmobil zusammen. Das Wohnmobil kippte die Böschung hinunter.

Bei einem Unfall auf der B 4 bei Meine (Kreis Gifhorn) stießen am Sonntagnachmittag zwei Autos und ein Wohnmobil zusammen. Das Wohnmobil kippte die Böschung hinunter.

Bei einem Unfall auf der B 4 bei Meine (Kreis Gifhorn) stießen am Sonntagnachmittag zwei Autos und ein Wohnmobil zusammen. Das Wohnmobil kippte die Böschung hinunter.

Drei Menschen sind am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 4 in Höhe des Meiner Fuhrenkamps verletzt worden. Kurz nach 15 Uhr stießen drei Fahrzeuge zusammen. Ein Wohnmobil kippte die Böschung hinunter und blieb auf der Seite liegen. Durch Gasflaschen an Bord bestand Explosionsgefahr.

Laut Polizei und Feuerwehr kam es zu dem Unfall, als der Fahrer (73) eines Gifhorner Mercedes-Geländewagens in Richtung Gifhorn fahrend auf die Gegenspur geriet. Sein SUV kollidierte dort frontal mit dem Wohnmobil eines Ehepaares aus Friedland (Kreis Göttingen). Durch den Aufprall schleuderte der Mercedes zurück auf seine Richtungsfahrbahn, drehte sich aber und krachte einmal mehr frontal in den nachfolgenden Seat einer Frau (33) aus Braunschweig.

Rettungswagen bringen Unfallopfer in Kliniken

Der Feuerwehr Meine mit 20 Freiwilligen Helfern bot sich ein Bild der Verwüstung, wie Ortsbrandmeister Sven Köhler als Einsatzleiter berichtete. Immerhin war ein ehemaliger Feuerwehrmann und DRK- Helfer als Ersthelfer vor Ort und gab Entwarnung, was Unfallopfer angeht: Alle vier Personen – im Wohnmobil saß außer dem Fahrer (75) dessen Ehefrau – hatten sich selbst aus den Wracks befreien können und standen neben der Unfallstelle. Dennoch veranlassten die Sanitäter dreier Rettungswagen, dass drei Leichtverletzte in Krankenhäuser in Gifhorn und Braunschweig weiter versorgt wurden.

Bundesstraße 4 für Bergungsarbeiten gesperrt

Gefährlich wurde es allerdings wegen des Brennstoffvorrats des Wohnmobils: Zwei Gasflaschen bedeuteten Explosionsgefahr, zumal eine anscheinend zur Benutzung geöffnet war. Doch auch das bekamen die Feuerwehrleute in den Griff. Dann reinigten sie die mit Fahrzeugteilen übersäte Unfallstelle.

Das umgekippte Wohnmobil zu bergen, war Aufgabe eines Abschleppers. Angabe zur Schadenhöhe liegen noch nicht vor.

Die Bundesstraße 4 war gesperrt Der Verkehr nach Gifhorn und Braunschweig wurde durch das Dorf umgeleitet.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de