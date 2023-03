Konzert Boppin’B tritt am Samstag im Gifhorner Kultbahnhof auf

Die Band Boppin’B tritt am Samstag, 1. April, um 20 Uhr im Gifhorner Kultbahnhof auf. Nach 37 bewegten Jahren und mehr als 6000 gespielten Konzerten, nach Chartplatzierungen, großen und kleinen Fernsehshows, nach Tourneen in ganz Europa versprüht diese Bande von Rock’n’Roll-Enthusiasten immer noch jeden neuen Tag eine unglaubliche Energie, sobald sie die Bühne entert, heißt es in einer Pressemitteilung des Kultbahnhofs.

1985 als Rockabilly-Band zum Schulfest an einem Gymnasium in Aschaffenburg gegründet, hat die Band schon früh begonnen, sich nicht auf das reine covern alter Songs aus den 50er Jahren zu beschränken, sondern auch einige Lieder zu komponieren.

Karten für das Konzert sind bei Famila und an allen bekannten Vorverkaufsstellen für 20 Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 25 Euro.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de