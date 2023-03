Meinersen: Sven Mayer erhält das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber

Samtgemeinderandmeister Sven Mayer ist seit 30 Jahren in der Feuerwehr aktiv. 20 Jahre davon in Führungsverantwortung.

Mit dem Deutschen Feuerwehr- Ehrenkreuz in Silber, der zweithöchsten Auszeichnung des Deutschen Feuerwehrverbandes, wurde am Samstag der Samtgemeindebrandmeister der Samtgemeinde Meinersen, Sven Mayer, ausgezeichnet. Die Führungskräfte der Samtgemeindefeuerwehr trafen sich im Feuerwehrhaus Meinersen zu ihrer großen Dienstversammlung. Der Brandabschnittsleiter Süd des Landkreises Gifhorn, Matthias Klose, nahm die Ehrung vor. Er betonte, dass Mayer seit 30 Jahren in der Feuerwehr aktiv sei, 20 Jahre davon in Führungsverantwortung. Seit 2015 steht er der Samtgemeindefeuerwehr vor und er habe sich mit seiner Professionalität, aber auch mit seinen Ideen, seinem Mut etwas zu verändern und feste Mauern einzureißen viel Lob und Beachtung auch über die Samtgemeindegrenzen hinaus eingebracht. Die Teilnehmer honorierten die Auszeichnung mit stehenden Ovationen. Außerdem zeichnete Klose Jörn Kopmann und Mark Ragwitz mit der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Gifhorn in Silber aus.

Korrektur: Durch einen Übertragungsfehler ist die Anzahl der Einsatzfahrzeuge der Meinerser Feuerwehr in einem der letzten Artikel mit 36 angegeben wurden – tatsächlich sind es aber 136.

red

