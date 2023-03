Hankensbüttel. Das Otterzentrum bietet am 4. April eine Ferienaktion an. Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren sind dort auf den Spuren der Mader unterwegs.

In den Osterferien Hankensbüttel: Otterzentrum bietet Ferienaktion an

Alle Spürnasen und Naturdetektive im Alter von sieben bis zwölf Jahren sind am Dienstag, 4. April, herzlich eingeladen, sich im Otter-Zentrum in der Zeit von 10 bis 16 Uhr auf die Spur der einheimischen Marder zu machen. Dabei werden die Botschafter der unterschiedlichen Lebensräume, Fischotter, Dachs und Co., intensiv unter die Lupe genommen und ihre Fähigkeiten in Naturerlebnisspielen nachempfunden.

Kinder besuchen die Schaufütterungen

Die nachtaktiven Raubtiere, zu denen Dachse, Fischotter, Baummarder und einige weitere gehören, leben sehr scheu und sind in der Natur sehr selten zu beobachten. Aber sie hinterlassen Spuren oder Fährten, die uns ihre Anwesenheit verraten. Bei den Besuchen der Schaufütterungen lernen die Kinder die verschiedenen Tierarten zu unterscheiden, und sie den typischen Lebensräumen zuzuordnen. Die Otter-Lotsen verraten einige Geheimnisse und lustige Geschichten zu den einzelnen Tieren.

Auf einem Sandparcours haben einige Tiere ihr Spuren hinterlassen. Diese typischen Pfotenabdrücke werden erforscht und die Täter ermittelt. Am Ende der Ferienaktion können alle Kinder eine Marderspur mit Gips ausgießen und als Andenken mit nach Hause nehmen.

Das Ferienprogramm kostet 22 Euro pro Kind

Die Kosten für dieses betreute Ferienprogramm belaufen sich auf 22 Euro pro Kind inklusive Eintritt, Mittagessen und Material. Mitglieder der Aktion Fischotterschutz erhalten 10 % Rabatt.

Die Anmeldung sollte bis zum 2. April unter (05832) 980820 erfolgen, die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Die Anmeldung wird erst beim Eingang des Teilnahmebeitrags gültig. Bitte an wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk denken. Das teilt das Otterzentrum in einer Pressemitteilung mit.

Bankdaten für alle Veranstaltungen mit Vorauszahlung: Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, IBAN DE13 2695 1311 0016 3105 00, BIC NOLADE21GFW.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de