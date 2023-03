Kunsthandwerker stellen in der Gifhorner Stadthalle aus

Gifhorn. Am kommenden Wochenende stellen 40 Künstler ihre Werke aus Stoff, Filz, Ton, Keramik sowie Schmuck und regionale Spezialitäten in der Stadthalle aus.

Bereits zum zehnten Mal treffen sich am 25. und 26. März circa 40 ausgesuchte Künstler und Kunsthandwerker, die aus der gesamten Bundesrepublik anreisen zu einem großen Frühjahrs-Kunsthandwerkermarkt in Gifhorn. Die moderne Stadthalle am Schützenplatz ist ein idealer Ort, um dieser hochwertigen Ausstellung einen großzügigen, angemessenen Rahmen zu geben.

Die Aussteller sind zum großen Teil professionell arbeitende Kreative, die ihre Werke in der eigenen Werkstatt beziehungsweise dem eigenen Atelier fertigen. Im textilen Bereich werden ausgefallene Kreationen aus Stoff und Filz, Plane, Walk und Wolle gezeigt, es gibt Mode für Kinder und Erwachsene, Gewebtes und Gestricktes sowie Wohnaccessoires. Auch die Schmuckdesigner zeigen ein großes Angebot an Gold- und Silberschmuck, Schmuck aus edlem Holz , alten Silberbesteck, Bernstein, handgemachten Glasperlen und Schmuckes aus Mineralien, Fossilien und Edelsteinen. Dazu viele Accessoires bis hin zu Ledertaschen und Beuteln, Gürteln, Tüchern, Schals und Stulpen, Hüten und Mützen.

Besucher können sich vor Ort einen Gürtel machen lassen

Handwerkliches gibt es vom Töpfereibereich: Hier gibt es handmodellierte Keramikobjekte, Gartenkeramik oder Pflanzgefäße. Glaskunst als Schmuck, mundgeblasene Objekte, vielerlei Bilder, Grafiken, Malereien und dreidimensionale Karten , handgemachte Bürsten und Besen sowie verschiedenste Dekorationen für Haus und Garten. Verschiedene Künstler zeigen Ihr Handwerk und erklären den interessierten Besuchern Kniffe und Techniken. So fertigt der Gürtelmacher vor Ort direkt nach Kundenwunsch, aus Dresden kommt die Bürstenmanufaktur des Blindenhilfswerkes e.V. mit einer Vielzahl unterschiedlichster Pinsel, Besen und Bürsten, der Glaskünstler Günter Kruse aus Großenkneten formt vor der offenen Flamme aus alten Getränkeflaschen herrliche Leuchtunikate und Vasen.

Die Stadthalle bietet Getränke und kleine Speisen an

Der Markt wird ergänzt durch regionale Spezialitäten wie handgesiedete Seifen in einer Riesenauswahl, Käse, Schinken- und Wurstspezialitäten aus Österreich, Liköre, Balsamicos und Dips, Lakritze und Bonbons . Die Gastronomie der Stadthalle bietet verschiedene Getränke und kleine Speisen, Kaffee und frischen Kuchen an. „Wir sind wieder sehr zufrieden mit dieser ausgewogenen Mischung von Künstlern und Kunsthandwerkern, die wir hier in Gifhorn zusammen haben. Die Besucher finden auf unseren Märkten jeweils ein großes Spektrum an ideenreichen und handwerklich perfekten Unikaten. Die Handgemacht-Märkte betonen das Individuelle und Besondere. Unsere kontinuierliche Suche nach guten, ausgefallenen Ausstellern bringt hier auch für die Stadt eben auch eine ansprechende Kulturveranstaltung.

,,Natürlich freuen wir uns wieder auf zahlreiche Besucher, gerade bei den bisherigen Veranstaltungen hier in der Stadthalle zeigten sich die Gifhorner sehr angetan von der Qualität der Veranstaltung und kauften auch sehr gut bei den Ausstellern ein“, so die Veranstalterin Ingrid Berkau. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro, Kinder haben natürlich freien Eintritt. Der Markt ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Das Parken ist direkt an der Stadthalle kostenfrei möglich.

