Einige Kitas im Kreis Gifhorn sind wegen Streiks im Notbetrieb

Auch Beschäftigte aus dem Landkreis Gifhorn beteiligten sich am Mittwoch am Streik im öffentlichen Dienst. Dieses Bild entstand Ende Februar in Wolfsburg.

Streik im öffentlichen Dienst: In der Samtgemeinde Boldecker Land hat der Hort Weyhausen den Betrieb eingestellt. Die Kita in Weyhausen hat den Betrieb reduziert. Die Krippe Tappenbeck hat eine Notbesetzung bis 12 Uhr und ebenfalls geschlossen ist die Container-Krippe in Tappenbeck. Das berichtet Anne-Katrhin Schulze, Pressesprecherin der Samtgemeinde Boldecker Land. Die gewerkschaftlich organisierten Fachkräfte beteiligen sich an den Demonstrationen hieß es.

In den Samtgemeindeverwaltungen Papenteich und Isenbüttel keine Beeinträchtigungen

Bei der Samtgemeinde Papenteich gebe es heute keine Beeinträchtigungen durch den Streik, berichtete Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn. Auch Isenbüttels Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus war von möglichen Auswirkungen edurch Streikende nichts bekannt.

Kein Thema ist der Streik bei der Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn (VLG). „Im Landkreis Gifhorn gibt es derzeit keine Busstreiks, weder bei der VLG noch bei den Linien von Bischof Brauner, VB Bachstein oder den beauftragten Subunternehmen“, berichtete Geschäftsführer Stephan Heidenreich. Die VLG und die VLG-eigenen Tochterunternehmen GVB und KVB fahren nach eigenem Haustarifvertrag beziehungsweise einem Manteltarifvertrag, der zwischen dem Gesamtverkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) und der Gewerkschaft GÖD abgeschlossen wurde.

Der Text wird aktualisiert!

