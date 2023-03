Schwülper. Chor Taktlos will über das Singen Kontakte zu Flüchtlingen knüpfen. Für das Chorprojekt reisten einige Teilnehmer aus Norwegen an.

Beim Chorprojekt in der Okerhalle studierten 134 Chorsänger ein mehrsprachiges Programm ein. Darunter auch 35 Geflüchtete aus der Ukraine.

Internationales Chorprojekt Sänger üben in Schwülper das Miteinander mit Ukrainern

Musik verbindet und überwindet Sprachbarrieren. Beim internationalen Chorprojekt des Pop- und Gospelchores Taktlos sollte die Musik ein Schalthebel zur Integration von Flüchtlingen aus der Ukraine sein. Sie stellten etwa ein Viertel der rund 130 Teilnehmer in Schwülper. Zum Abschluss des musikalischen Tagesworkshops in der Okerhalle stand ein Konzert auf dem Programm.

Bevor am Samstagabend die Ergebnisse der Arbeit unter dem Motto „Come together“ auf die große Bühne kamen, mussten die Mitglieder etlicher Chöre aus der Region sowie 35 Geflüchtete zu einem Chor verschmelzen. „Das ist ein spannendes Projekt“, sagte Taktlos-Vize Henriette Strehlke-Müller. „Unsere Idee dahinter war, den zahlreichen ukrainischen Flüchtlingen, die in der Gemeinde untergebracht sind, die Möglichkeit zu geben, neue Kontakte zu knüpfen.“

Saxofon, Cello, Geige, Querflöte und Co. unterstützten den Gesang

Zudem hatten sie mit Chorleiter Paul Schaban, der aus der Ukraine stammt und bereits internationale Chorprojekte geleitet hat, den richtigen Mann im Boot. Neben Flüchtlingen aus der Region waren vier Sängerinnen, die Schaban von solchen Projekten kennt, extra aus Norwegen angereist, wo sie als Geflüchtete Zuflucht gefunden haben.

Unterstützt wurde der Chor von einer spontan gebildeten Band mit Instrumenten wie Saxofon, Cello, Geige, Querflöte und Co. Von Beginn an wurde nichts dem Zufall überlassen. Es gab eine nach Stimmlagen gruppierte feste Sitzordnung sowie für die Lieder Noten mit Texten in lateinischer und kyrillischer Schrift. Bevor gesungen wurde, gingen alle Teilnehmer bei Aufwärmübungen auf Tuchfühlung.

Auch beim Drumherum hatten sich die Gastgeber mächtig ins Zeug gelegt. Der Service reichte vom Catering bis zu kunterbunten Lutschbonbons als schnelle Helfer bei drohendem Stimmversagen. Beim abschließenden Konzert standen sieben spirituelle Lieder mit deutschen, englischen und ukrainischen Texten auf dem Programm.

Weitere Artikel zum Thema

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de