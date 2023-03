Gifhorner Ehrenamtliche engagieren sich als Integrationslotsen

Die Hürden sind groß, wenn Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland kommen und oftmals auch noch, wenn sie schon einige Jahre hier leben. Deshalb engagieren sich Ehrenamtliche mit und ohne Migrationsgeschichte und unterstützen Menschen bei der sprachlichen, schulischen, beruflichen oder gesellschaftlichen Integration und Teilhabe.

Jene, die selbst eine Zuwanderungserfahrung gemacht haben, wollen nun ihr Wissen und ihre Erfahrungen an neu Eingereiste weitergeben, denn sie wissen genau, was alles bewältigt werden muss, um in Deutschland anzukommen.

Die ehrenamtlichen Integrationslotsinnen und Integrationslotsen haben eine umfangreiche Qualifizierungsmaßnahme durchlaufen, in der sie auf ihre Aufgabe vorbereitet wurden. Das Projekt wird vollständig aus Landkreismitteln bezahlt. Seit 2007 werden Integrationslotsen im Landkreis Gifhorn qualifiziert und bei ihrer Tätigkeit begleitet. Seit 2011 sind neben der Stabsstelle Integration, die verantwortlich zeichnet, die Migrationsberatung der Caritas und auch L!fe Concepts Kooperationspartner. Die monatlichen Treffen werden von allen drei Organisationen begleitet.

Mit wenig Geld, kann eine große Wirkung entfaltet werden

Um zu sehen, was im Rahmen des Projekts geleistet wird, wurde das Jahr 2022 genau ausgewertet. Es lässt sich folgendes Fazit ziehen: Das Engagement ist immens und ist zugleich nur ein Teil neben vielen anderen Aktivitäten Ehrenamtlicher für Zugewanderte. „Gemessen an den Einsatzgebieten und der Vielzahl der Aufgabenfelder ist es wenig Geld, das große Wirkung für die Gesellschaft entfaltet, da viele Herausforderungen direkt abgefedert werden. Zugleich ist festzuhalten, dass die Einbindung von Zugewanderten ins Ehrenamt nicht selten ein Sprungbrett für deren beruflichen Einstieg ist“, sagt Josefin zum Felde, Leiterin der Stabsstelle Integration des Landkreises Gifhorn.

Integrationslotsinnen und Integrationslotsen sind für den kulturübergreifenden, gesellschaftlichen Zusammenhalt ein wirksames Mittel, das Menschen direkt zusammenführt. Wer Interesse daran hat sich selbst als Integrationslotsin oder Integrationslotsen zu engagieren kann sich per EMail an integration@gifhorn.de an die Stabsstelle Integration des Landkreises Gifhorn wenden.

red

