Rüde Jimmy aus Ribbesbüttel sucht ein neues Zuhause

Ribbesbüttel. Jimmy wurde 2020 im Tierheim abgegeben. Er ist ein offener und freundlicher Hund, der gefordert werden will, denn in ihm steckt ein Hütehund.

Hunderüde Jimmy ist ein Abgabetier. Der hübsche Mischling lebt seit Dezember 2020 im Tierheim in Ribbesbüttel und hat sich inzwischen gut eingelebt. ,,Jimmy zeigt sich grundsätzlich allen Menschen gegenüber sehr offen und freundlich. Aus seiner Vorgeschichte wissen wir aber, dass er mitunter mit Kindern ein Problem hat, weswegen in seinem neuen Zuhause keine jüngeren Kinder leben sollten’’, erklärt Stefanie Söchtig, Leiterin des Tierheims.

Jimmy hat ein gesundes Temperament und ist stets bereit für ein flottes Ballspiel und einen ausgiebigen Spaziergang. Da er zudem äußerst intelligent ist, ist er auch bei Trainingseinheiten immer mit Feuereifer dabei, heißt es weiter. So kennt er neben den üblichen Grundkommandos wie ,,Sitz, Platz und Bleib” auch Tricks wie Pfötchen geben, um die eigene Achse drehen oder zwischen den Beinen hindurch laufen. Clickertraining findet er großartig. Dennoch darf man nicht vergessen, dass eine gehörige Portion Hütehund in ihm steckt und so braucht Jimmy Menschen, die ihm klare Regeln vorgeben und ihm verständliche Signale geben, ist sich Söchtig sicher.

Jimmy muss geistig und körperlich beschäftigt werden

Jimmy reagiert auf Alles was schnell auf ihn zu, an ihm vorbei und vor ihm weg läuft oder fährt. Er versucht seinen Job zu machen. Das bedeutet, dass man weiter mit ihm arbeiten muss, ihn geistig und körperlich auslasten und ihm eine alternative Beschäftigung bieten sollte. Bei ernsthaftem Interesse bitte unter (05374)4434 oder per Mail an info@tierschutzgifhorn.de im Tierheim melden.

