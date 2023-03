Rethener Bürger im Aufruhr gegen große Windkrafträder

Rund 80 aufgewühlte Bürger sorgten bei der Vordorfer Gemeinderatssitzung in der Rethener Sporthalle für Aufruhr: Gegen die geplante Vergrößerung der drei Windkraftanlagen östlich des Ortes. Und das, obwohl das Thema gleich eingangs vertagt wurde.

Rund 80 Bürger waren in die Sporthalle in Rethen gekommen, um die Entscheidung zu den Windkrafträdern zu hören. Foto: Reiner Silberstein

„Der Punkt 8 wird verschoben, weil der Verwaltungsausschuss darüber noch nicht getagt hat“, sagte Bürgermeister Frank Engeler (SPD) gleich zu Beginn der Sitzung – ein Raunen ging durch die Reihen. Die Rechtsanwälte beider Parteien – Gemeinde und der Anlagenbetreiber RWE Wind Onshore & PV Deutschland – seien „noch nicht soweit“ gewesen.

Mit dem noch zu beschließenden städtebaulichen Vertrag sollen zum Beispiel Ausgleichsmaßnahmen und die Nutzung der öffentlichen Wege geregelt werden, aber auch die Frage, wer die Kosten für die Planung übernimmt. Für die Gemeinde geht es letztlich um die Aufhebung des alten Bebauungsplans. RWE will die bestehenden Anlagen vom Typ Enercon E-66/18.70 mit 65 Metern Nabenhöhe abreißen und gegen welche vom Typ Siemens-Gamesa SG 6.6-170 mit 165 Metern Nabenhöhe und 250 Metern Gesamthöhe ersetzen.

„Diese Monster haben keine Akzeptanz im Ort!“

„Haben Sie sich diese Ausmaße mal klar gemacht?“, fragte einer der Anwesenden vorwurfsvoll in der Bürgerfragestunde, „das ist ja fast so hoch wie der Eiffelturm!“ Ein anderer sagte: „Diese Monster haben keine Akzeptanz im Ort!“

Der Bürgermeister kam in Erklärungsnot, obwohl die Spielräume der Gemeinde unter der Anpassungspflicht für den Bebauungsplan gering sind: „Hier stehen schon drei Anlagen, das ist Vorranggebiet.“ Aber die Höhe der Windkrafträder sei noch Beratungsgegenstand der Anwälte. Ob es wirklich einen Wertverlust der Immobilien gibt, wie Rethener prognostizierten, stellte Enegeler in Zweifel.

Den Leuten im Dorf geht es aber auch ums Geld: „Wir ermöglichen RWE fette Gewinne. Die Bürger haben laut Bundesverfassungsgericht beteiligt zu werden – günstiger Strom ist verhandelbar.“ Laut Gesetz sind der Gemeinde schon mal 0,2 Cent pro Kilowattstunde Ertrag sicher. Applaus gab es, als einer der Bürger die Gemeinde aufforderte, ihren Einfluss maximal zur Geltung zu bringen.

Rat stimmt für drei neue Flächen-Photovoltaik-Anlagen

Ein Landeigentümer kritisierte dagegen seine Sitznachbarn: „Ich bin erschrocken. Die meisten Fragen sind doch schon längst beantwortet“ – und zwar in den politischen Protokollen im Internet, die bis ins Jahr 2012 zurückreichten. „Wenn viele von euch schon vorher Interesse gehabt hätten, wären die Fragen hier überflüssig.“ Bei den Präsentationen von RWE habe es kaum Zuschauer gegeben.

Um erneuerbare Energien ging es auch in drei weiteren Tagesordnungspunkten: Um Flächenphotovoltaik, die der Realverband Vordorf und die Firma Reconcept am nördlichen Rand der Gemeinde, an der Landesstraße L 321 und an der B4 bei Meinholz betreiben wollen. „Wir haben schon am 10. März 2022 beschlossen, dass an an der alten Kippe Photovoltaik aufgebaut werden soll“, sagte Andreas Jung (CDU), „seitdem habe ich nichts mehr davon gehört. Wir brauchen ein Jahr, um nicht einen Schritt voranzukommen.“ Deshalb sei es endlich an der Zeit, ein Konzept für alle Flächen-PV zu erstellen.

Die CDU forderte vor dem Beschluss erst einmal den Einsatz einer Arbeitsgruppe, die dieses erarbeitet – „ein Bürgermeister und eine kleine Verwaltung kann das nicht schaffen“, so Jung. Fredegar Henze (Grüne) stimmte AG und einem Kriterien-Konzept zu, allerdings erst nach der aktuellen Beschlussfassung, um diesen drei Projekten keine Verzögerung zuzumuten. Die CDU musste sich in der Abstimmung SPD und Grüne beugen.

Die Parteien demonstrierten zum Schluss aber, dass sie sich auch vertragen können: Der rund 4 Millionen Euro schwere Haushaltsplan bekam zehn Jastimmen bei drei Enthaltungen. Hentze bescheinigte dem Rat für die Finanzdiskussionen „richtig gutes Klima“.

