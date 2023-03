Tickets für das Konzert gibt es für 15 Euro im Vorverkauf und für 20 Euro an der Abendkasse.

Konzert im Kultbahnhof Das Trio HUK tritt am Freitag im Gifhorner Kultbahnhof auf

Das Trio HUK tritt am Freitag, 17. März, um 20 Uhr im Gifhorner Kultbahnhof auf. Einlass ist bereits um 19 Uhr.

André Huk ist seit mehr als 25 Jahren in verschiedensten musikalischen Formationen aktiv. Mit HUK erfolgt die Konzentration auf seine musikalischen Gene. Die Songs bündeln seine Einflüsse aus den Genres Folk, Rock und Blues. Mit Michael Fabian am Bass und Michael Brünig am Schlagzeug überzeugt das Trio mit Kompaktheit, Energie und Spielfreude.

Tickets für das Konzert werden im Vorverkauf für 15 Euro bei Famila, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter https://www.kultbahnhof-gifhorn.de/veranstaltungen verkauft. An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro pro Person.

red

