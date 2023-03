Landtagsabgeordneter Philipp Raulfs bleibt Chef der Gifhorner SPD

Philipp Raulfs bleibt Chef der Gifhorner SPD

Mit 83 von 90 Stimmen ist der SPD-Landtagsabgeordnete Philipp Raulfs am Samstag in seinem Amt als Unterbezirksvorsitzender bestätigt worden. Zu Gast auf dem Parteitag in Schwülper waren auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum.

Foto: Dirk Kühn / FMN