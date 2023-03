Ausbildungsbetriebe treffen in Gifhorn auf künftige Azubis

Gifhorn. Die Berufsorientierungsmesse in der Gifhorner Stadthalle zeigt künftigen Auszubildenden am 15. März berufliche Einstiegsmöglichkeiten in der Region.

Die Frage, welcher Beruf am besten passen würde, stellt viele Jugendliche vor große Herausforderungen. Auf der Berufsorientierungsmesse in Gifhorn stellen sich regionale Ausbildungsbetriebe vor. (Symbolbild)

Medizinische Fachangestellte, Fachinformatiker, Elektroingenieurin oder Industriekaufmann? Mit dem Kopf arbeiten oder lieber mit den Händen gestalten? Die Frage, welcher Beruf am besten passen würde, stellt viele Jugendliche vor große Herausforderungen. Antworten auf die meisten Fragen rund um die Berufswahl erhalten Schülerinnen und Schüler aus dem Umkreis von Gifhorn auf der Berufsorientierungsmesse am 15. März von 8 bis 13.30 Uhr in der Stadthalle Gifhorn.

Dort erläutern Personalverantwortliche und Azubis von mehr als 50 Unternehmen und Institutionen im direkten Gespräch, welche Aufgaben der Wunschberuf mit sich bringt, wie der Berufsalltag aussieht, welche Voraussetzungen man benötigt und was am allermeisten Spaß macht. Die Messe ist kostenfrei. Viele praktische Einblicke gibt es auch. Bei verschiedenen Mitmachaktionen können Talente und Fähigkeiten ausgelotet werden. Die Messe ist Teil des Programms „Berufliche Orientierung in Gifhorn und Wolfsburg (BOGI_W)“ und richtet sich an Jugendliche, die sich beruflich orientieren möchten, einen Ausbildungs- oder Studienplatz suchen. Veranstalter ist die Allianz für die Region, zu den Unterstützern gehören die Agentur für Arbeit Helmstedt, das Jobcenter Gifhorn, die Stadt Gifhorn, der Förderverein BOSON sowie die Samtgemeinde Boldecker Land.

Hubertus Heil betont die Bedeutung von qualifizierten Fachkräften

Wie es in einer Pressemitteilung der Allianz für die Region heißt, hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die Schirmherrschaft für die Berufsbildungsmesse übernommen. In seiner Videobotschaft betonte der Minister, dass Berufsorientierung und eine gute Ausbildung der Schlüssel dafür seien, damit die Schülerinnen und Schüler von heute auch die Fachkräfte von morgen sein können: „Wir brauchen qualifizierte Fachkräfte - im Handwerk, in den sozialen Berufen, in Industrie, eigentlich in allen Berufsfeldern und Branchen. Denn ohne Fachkräfte werden wir unseren Wohlstand nicht erhalten und neuen Wohlstand schaffen können. Viele Unternehmen haben aktuell volle Auftragsbücher aber nicht genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die Aufträge auch abzuarbeiten. Das verlangsamt Investitionen und Projekte. Wir brauchen Fachkräfte, um das Land am Laufen zu halten.“

Infos zur Messe erhalten Interessierte unter https://www.allianz-fuer-dieregion.de/fachkraefte/berufsorientierung/berufsorientierungsmesse-ingifhorn-2023.

red

