Benefizkonzert der Polizei Gifhorn - Noch Karten verfügbar

Gifhorn. Das Niedersächsische Polizeiorchester spielt am 23. März in der Stadthalle ein Benefizkonzert zu Gunsten des Gifhorner Hospizes.

„Funiculi Funicula Rhapsodie“, „Soul Bossa Nova“ oder auch „Morgenstimmung“. Musikalische Töne die nicht unbedingt mit der Polizei in Verbindung gebracht werden. Zu hören sind diese und viele weitere Stücke aus aller Welt noch diesen Monat in Gifhorn.

Das Niedersächsische Polizeiorchester spielt im Theatersaal der Stadthalle Gifhorn ein Benefizkonzert, das zusammen von der Polizei Gifhorn und der Stadt Gifhorn veranstaltet wird und dabei einen wohltätigen Zweck verfolgt. Der Erlös aus dem Konzert kommt dem Hospiz Gifhorn zugute. Das Konzert findet am 23. März um 19 Uhr statt. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Das teilt die Polizei Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Bürgermeister Matthias Nerlich ist Kuratoriumsmitglied der Hospiz Stiftung: „Menschen am Ende ihres Lebens eine würdevolle und herzliche Umgebung zu bieten, ist eine Aufgabe, die uns alle angeht. Hierzu leistet die Hospizarbeit einen unschätzbaren Beitrag und ist auf die finanzielle Unterstützung von uns allen angewiesen. Von daher lade ich alle ein: Genießen Sie ein großartiges Konzert und unterstützen sie diesen guten Zweck.“

Auf den besonderen Konzertabend freut sich auch der Leiter der Polizeiinspektion Gifhorn, Polizeidirektor Oliver Meyer: „Von der herausragenden Qualität des Ensembles konnten sich Musikliebhabende bereits beim Konzert in der St.-Nicolai-Kirche im vergangenen Jahr überzeugen. Jetzt ist es mir eine ganz besondere Freude, das gesamte Orchester in Gifhorn begrüßen zu dürfen. Einen derartigen Musikgenuss mit einem guten Zweck verbinden zu können, ist mir eine besondere Herzensangelegenheit“.

Es sind noch Karten für das Konzert verfügbar

Noch sind Karten für die musikalische Reise „Around the World“ verfügbar. Diese können in den Polizeidienststellen in Gifhorn, Meine, Meinersen und Wittingen gekauft oder per Mail reserviert werden: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de