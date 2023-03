Dr. Melanie Kieler ist neue Direktorin des Gifhorner Amtsgerichts

Gifhorn. Sie übernimmt damit den Posten von Angelika Braut, die im Herbst in den Ruhestand gegangen ist. Kieler ist seit 2001 am Gifhorner Amtsgericht tätig.

Das Amtsgericht Gifhorn hat eine neue Chefin: Dr. Melanie Kieler ist am Dienstag zur neuen Direktorin des Amtsgerichts ernannt worden. Das teilt das Landgericht Hildesheim in einer Pressemitteilung mit.

Dessen Präsidentin Dr. Britta Knüllig-Dingeldey überreichte der 52-jährigen die von der Niedersächsischen Justizministerin Dr. Kathrin Wahlmann unterzeichnete Ernennungsurkunde. Kieler übernimmt damit den Posten ihrer im Herbst in den Ruhestand eingetretenen Vorgängerin Angelika Braut.

Das Amtsgericht Gifhorn kennt die neue Direktorin bestens. Bereits seit Oktober 2001 ist sie dort als Richterin tätig und hat in der ihr im Jahr 2016 übertragenen Funktion als stellvertretende Direktorin zuletzt und auch in der Vergangenheit bereits mehrfach kommissarisch die Leitung des Hauses innegehabt.

Mehr als drei Jahre war Kieler im Bundesjustizministerium tätig

Ihre Laufbahn in der Justiz begann Kieler im Oktober 1997 als Richterin in Sachsen-Anhalt, ehe sie ihr Weg im Jahr 2001 nach Niedersachsen führte. Die Tätigkeit am Amtsgericht Gifhorn unterbrach sie von 2010 bis 2013 für einen dreieinhalbjährigen Einsatz am Bundesjustizministerium sowie im Jahr 2021 für eine dreimonatige Tätigkeit am Oberlandesgericht Celle.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de