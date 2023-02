Gifhorn. Der Direktor des Forschungsinstitutes für Philosophie in Hannover referiert im Mehrgenerationenhaus.

Professor Jürgen Manemann ist Leiter des Forschungsinstitut für Philosophie Hannover und widmet sich in Gifhorn der Frage: Wie entsteht ein demokratisches „Wir“?

Zusammenhalt stärken Gesprächsabend in Gifhorn zur Zukunft der Demokratie

Gifhorner Kirchen, Gewerkschaften, Bündnisse und Parteien haben sich in den letzten Monaten gemeinsam die Frage gestellt, wie der Zusammenhalt der Gesellschaft in Stadt und Landkreis Gifhorn gestärkt werden, angesichts wahrnehmbarer Kennzeichen von Spaltung. erklärt der Gifhorner Diplom-Theologe Martin Wrasmann in einer Pressemitteilung.

Demokratisches „Wir“?

Um diesen Zusammenhang stärker zu durchdringen, findet ein Vortrags- und Gesprächsabend statt mit dem bekannten katholischen Theologen Professor Jürgen Manemann. Thema: Wie entsteht ein demokratisches „Wir“? - Zur Zukunft der Demokratie.

„Gerade die letzte Landtagswahl hat gezeigt, dass in bestimmten Teilen unserer Gesellschaft der rechte Rand immer stärker wird“, so Martin Wrasmann, der diesen Abend zusammen mit Roland Bursian moderieren wird.

Wrasmann und Bursian moderieren

„Mit der Expertise von Manemann wollen wir auch der Frage nachgehen, inwieweit sich rechtes Gedankengut und religiöse Überzeugungen verknüpfen“, so Bursian vom Bündnis Bunt statt braun.

Manemann ist Direktor des Forschungsinstitutes für Philosophie in Hannover. Der Abend beginnt am Mittwoch, 1. März, um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus (Steinweg 20). Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de