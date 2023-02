JIVE befragt junge Menschen zu ihrem Leben im Landkreis Gifhorn

Wie verbringen junge Menschen im Landkreis Gifhorn ihre Freizeit? Was denken sie über das freiwillige Engagement in Vereinen? Und wo bringen sie sich selbst aktiv ein? Seit Ende Januar läuft im Landkreis Gifhorn eine große Online-Umfrage, in der diese und weitere Fragen von einem Forscherteam des Thünen-Instituts für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen untersucht werden. Bei der Befragung wurden 5.000 zufällig ausgewählte junge Menschen zwischen 16 bis 25 Jahren postalisch dazu eingeladen, online an einer etwa 15-minütigen Befragung teilzunehmen.

Die Studie hat zum Ziel, mehr über die Ansichten Jugendlicher zu Freizeitaktivitäten und ihr eigenes freiwilliges Engagement vor Ort zu erfahren. So können anhand der Ergebnisse konkrete Handlungsempfehlungen für Vereine und politische Entscheidungsgremien erarbeitet werden. Das Forscherteam hofft auf eine rege Teilnahme, um möglichst aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.

Freiwilliges Engagement junger Menschen soll erhalten bleiben

Hintergrund der Studie ist die Tatsache, dass das freiwillige Engagement junger Menschen für das Zusammenleben in der Gemeinde von zentraler Bedeutung ist und auch langfristig erhalten bleiben soll. Hierzu ist es wichtig, dass die Interessen der jungen Menschen berücksichtigt werden. Die Befragung findet im Rahmen des Forschungsprojektes JIVE (Jung Im Verein und Engagiert) unter der Leitung von Dr. Tuuli-Marja Kleiner und Dr. Andreas Klärner statt.

Alle Teilnehmenden haben die Chance auf einen Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 100 Euro. An dieser Stelle möchte sich das Forscherteam sehr herzlich bei allen Personen bedanken, die bereits an der Studie teilgenommen haben.

red

