Ernsting’s in der Gifhorner Fußgängerzone eröffnet am Freitag

Heller und zeitgemäßer zeigt sich die neue Ernsting’s family-Filiale in der Gifhorner Innenstadt schon mal von außen. Die Inneneinrichtung folgt in den nächsten Tagen. Am Freitag, 17. Februar, ist nach den Umbauarbeiten die Wiedereröffnung geplant, heißt es in einer Mitteilung der Bekleidungskette. Das Bekleidungsgeschäft ist in den Neubau am Steinweg, Ecke Michael-Clare-Straße gezogen.

Ernsting’s mit rund 195 Quadratmetern verkaufsfläche in der Gifhorner Innenstadt

Auf einer Verkaufsfläche von rund 195 Quadratmetern soll in der Fußgängerzone im Steinweg 43 ein modernisiertes Einkaufsgeschäft entstehen, in dem sich die Kundschaft wohlfühle. Zur Eröffnung verspricht das Unternehmen einen Rabatt von 20 Prozent auf das gesamte Sortiment. Dazu gehören unter anderem Kinder- und Damenbekleidung, Herrenwäsche, Spielwaren oder Wohnaccessoires.

Gebietsleiterin Anja Kleimann erklärt stolz: „Wir wollen unseren Ernsting’s family-Fans nur das Beste bieten: Vom Kleinkind bis zum Senioren soll sich jeder bei uns wohlfühlen und in angenehmer Atmosphäre einkaufen können. Durch den Umbau ist uns genau dies gelungen – die Verkaufsräume sind jetzt noch heller und übersichtlicher gestaltet.“

Bekleidungsunternehmen hat rund 1920 Filialen in Deutschland und Österreich

Ernsting’s family ist mit rund 1920 Filialen in Deutschland und Österreich, einer mehrfach ausgezeichneten Online-Präsenz und rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer der größten Anbieter im deutschen Textileinzelhandel. Im Geschäftsjahr 2021/22 verzeichnete Ernsting’s family einen Umsatz von rund 1,285 Milliarden Euro. Das Unternehmen mit Sitz in Coesfeld, Westfalen, bietet Mode und Accessoires für die ganze Familie mit den Schwerpunkten Wäsche, Damen- und Kinderbekleidung.

Im Landkreis Gifhorn gibt es weitere Ernsting’s-Filialen im Kaufland-Einkaufsmarkt am Eyßelheideweg sowie in der Gifhorner Straße in Wesendorf, im E-Center in Hankensbüttel sowie in der Langen Straße in Wittingen.

