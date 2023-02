Calberlah. Schulleiter Ingo Hagedorn ist stolz: Die Trophäe schmückt nun für die nächsten Monate die Aula der Grundschule in Calberlah.

United Kids Foundations Große Freude über Sport-Oskar-Trophäe in Calberlah

Das Warten hat ein Ende: Die Grundschule Calberlah hat am 10. Februar die Sport-Oskar-Trophäe von United Kids Foundations erhalten. Thomas Fast, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo Stiftung sowie Botschafter des Kindernetzwerkes United Kids Foundations, übergab den begehrten Wander-Pokal für die Region Gifhorn an die Schülerinnen und Schüler.

Bereits im September hat das Los beim Sport-Oskar-Bewegungsfestivals entschieden: Die Trophäe schmückt nun für die nächsten Monate die Aula der Grundschule in Calberlah. Kein Sieger, kein Verlierer: Beim Sport-Oskar, initiiert und organisiert von der Volksbank BraWo Stiftung im Rahmen von United Kids Foundations, geht es um Bewegung und Spaß ganz ohne Leistungsgedanken. Bei dem Sport-Oskar-Bewegungsfestival am 20. September vergangenen Jahres durchliefen 300 Kinder von insgesamt 15 Grundschulen der Gifhorner Region im GWG-Stadion Flutmulde einen Parcours, bei dem es um Geschicklichkeit, Gedächtnistraining und vor allem Spaß ging.

Der Wettbewerbsgedanke bleibt dabei außen vor. Denn beim Sport-Oskar entscheidet das Los, welche zwei Schulen sich jeweils für ein Schulhalbjahr über den Wander-Pokal freuen dürfen. Ziel: Kindern Freude an Bewegung näherbringen „Die Sport-Oskar-Trophäe zu überreichen, ist nicht nur wegen ihrer Größe etwas Besonderes“, sagte Thomas Fast bei der Übergabe des Wanderpokals. „Die Schülerinnen und Schüler freuen sich wirklich sehr über den Pokal. Unser Ziel ist es, mit dem Projekt Kindern die Freude an Bewegung näher zu bringen. Gerade in den letzten Jahren hat die Motivation zu sportlichen Aktivitäten, auch bedingt durch die Corona-Pandemie, stark abgenommen. Mit unserem Bewegungsfestival und der dazugehörigen Sport-Oskar-Trophäe wollen wir ein Zeichen setzen, dass Bewegung Spaß machen kann. Die Kinder erinnern sich gerne daran.“

Schulleiter Ingo Hagedorn freute sich über die besondere Trophäe: „Wie schön, dass der Sport-Oskar nun an unserer Schule ist. Die Kinder hatten unglaublich viel Spaß beim Festival und erinnern sich gerne daran. Gerade die breitensportorientierte Ausrichtung des Sport-Oskar-Projekts ist maßgeblich: Bewegung für sich, im Team und einfach zusammen Spaß haben, wird hier ohne Wettbewerbsgedanken gelebt. Somit werden Grundlagen für ein lebenslanges Sporttreiben gelegt. Ich möchte mich herzlich bei allen Organisatoren bedanken, die dieses Projekt möglich machen.“

