Michaels Frowins kabarettistische Kunst im Gifhorner Schloss

Der Kabarettist Michael Frowin ist am Samstag, 11. Februar, zu Gast im Rittersaal im Schloss Gifhorn. Die Welt ist in Aufruhr. Da tut es gut, wenn einer mal über ein Thema redet, das garantiert gute Laune verspricht: „Mammon“.

Kein Wunder also, dass ausgerechnet dieses Thema für 65 Prozent der Deutschen tabu ist. Denn bei all den täglichen Horrornachrichten sind die meisten Lachmuskeln so eingefroren wie 30 Jahre Gasboykott. Klagen auf Rekordniveau: Hilfe, nicht nur die Inflation gerät aus den Fugen, sondern auch die eigenen Proportionen. Also her mit der einzig wahren Überlebenshilfe: Humor!

„Neuste Studien belegen: Wer lacht, ist fröhlicher! Da trifft es sich doch bestens, dass auch das Bargeld lacht! Also: Reden wir über Geld! Bargeld! Denn nur Bares ist Wahres! Nur wie lange noch? Nach 2700 Jahren ist nämlich Schluss mit Schotter. Oder wie die Grünen sagen würden: Ende der unbeaufsichtigten Krötenwanderung“, heißt es in der Pressemitteilung des Kulturvereins Gifhorn. Das Bargeld werde abgeschafft, ganz still und leise, klamm und heimlich.

Warum uns das alle was angehen sollte? Um 20 Uhr packt Frowin aus. Und das nicht nur höchst unterhaltsam, sondern durch und durch pointiert und gespickt mit knackigen Songs. „Keiner weiß besser, wie Du Deine Putzfrau richtig sauber schwarz bezahlst. Lehn dich zurück und lass dich nach allen Regeln der kabarettistischen Kunst verführen zum Lachen und zum Denken“, beichtet Frowin.

Eintrittskarten für die Veranstaltung sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

