Halsbandsittich ist in Gifhorn als „Fußgänger“ unterwegs

Normalerweise lebt der Halsbandsittich in Asien und im südlichen Afrika – gefunden wurde er jetzt von Fußgängern in Gifhorn.

Tierischer Fund: Am vergangenen Wochenende wurde dem NABU Artenschutzzentrum in Leiferde ein Fundtier in Gestalt eines weiblichen Halsbandsittichs – oder auch kleiner Alexandersittich genannt – gebracht. Glücklicherweise fiel das Tier Passanten auf, als sich der Vogel als „Fußgänger“ am Kreisverkehr in Gifhorn auf Höhe der Stadthalle aufhielt.

Nach dem Einfangen wurde der Sittich nach Leiferde gebracht, wo ein Fehlen der Hand- und Armschwingen festgestellt werden konnte. Ein Ring trug das Tier nicht. Normalerweise lebt diese Papageienart in Asien und im südlichen Afrika. Da die Art als Heimtier sehr beliebt ist, resultieren daraus auch Gefangenschaftsflüchtlinge, die in diversen Städten wie zum Beispiel Mannheim, Heidelberg, Köln und Düsseldorf zu eigenständigen Populationen herangewachsen sind – und deren geschätzte Zahl auf 7.500 Tiere taxiert wird.

Ob der aufgefundene Sittich zu Fuß seinem Halter entkommen ist, bleibt fraglich. Wer Näheres über den Vogel oder dessen Herkunft weiß, kann sich unter der Mailadresse artenschutz@nabuzentrum-leiferde.de oder telefonisch unter (0 53 73) 66 77 mit dem Artenschutzzentrum in Leiferde in Verbindung setzen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de