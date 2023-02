Lars Peckmann aus Ehra-Lessien ist Hyrox-Europameister

Viel Power, einen langen Atem und eisernen Willen zur Selbstquälerei bewies VW-Mitarbeiter Lars Peckmann (31) aus Ehra-Lessien bei der Hyrox-Europameisterschaft. Zusammen mit seiner Teampartnerin Alina Willnow (28) aus Berlin holte er sich Ende Januar in Maastricht gleich zwei Titel: European Champion mixed double und European Champion team relay. Auf dem Fitness-Parcours erlebte er in der Top-Zeit von 57 Minuten und 37 Sekunden ein Wechselbad aus Schnappatmung und Glücksgefühlen – bis zum Einlauf ins Ziel und Sprung aufs Treppchen. Wie er zum Sport kam, was Hyrox überhaupt ist und wie er trainiert, berichtet Peckmann hier.

Lars Peckmann erklärt: „Zu den Kraftübungen gehört unter anderem das Schieben und Ziehen eines Schlittens mit Gewichten (125 kg schieben/75 kg ziehen) über 4 x 12,5 Meter, Burpee-Weitsprünge, beim Langlauf-Ergometer müssen 1000 Meter zurückgelegt werden und beim abschließenden Workout Wallball – wenn man also schon ziemlich abgekämpft ist nach den vorherigen sieben Stationen und 8 km Laufen – muss ein 6 kg schwerer Ball 100 Mal an eine Zielscheibe hochgeworfen werden. Wer sich sowas ausdenkt, muss Sport auf eine sehr verrückte Art und Weise lieben.”

2021 qualifizierte er sich bei seinem 1. Hyrox-Wettkampf für WM in Las Vegas

Lars Peckmann kam 2021 zufällig zu Hyrox. Da ein anderes Rennen abgesagt wurde, meldete er sich spontan zum Hyrox-Wettkampf in Hamburg an – ohne dafür trainiert zu haben. Zu seiner eigenen Überraschung qualifizierte er sich direkt für die Weltmeisterschaft in Las Vegas. Fit war er da allerdings schon. „Seit vier Jahren laufe ich regelmäßig Strecken von 5 km, 10 km, Halbmarathon oder gar 50 km. Hindernisläufe sind meine große Leidenschaft. Auch die Rennen, wo man so richtig durch die Pampe robben muss.”

Doch warum tut man sich sowas an? „Anfang 2019 habe ich mir ein Ziel gesetzt, beim härtesten Hindernislauf Europas (Getting Tough The Race) unter die Top 100 zu kommen. Dafür musste ich erstmal mit dem Rauchen aufhören, da ich nicht mal einen Kilometer am Stück laufen konnte.” Dank vernünftiger Trainingspläne landete er bei diesem Hindernislauf auf Platz 81. „Ich suche den Kick, die Herausforderung, meine Grenzbereiche und möchte mich stets verbessern. Bei Wind und Wetter geht es an vielen Wochenenden zum Training in den Harz – ich bin der, der in kurzer Hose durch den Schnee auf den Brocken rennt.” Trainingstipps hat sich Peckmann beim 1. Hyrox-Weltmeister und Coach Luke Storath geholt, bei dem er zwei Fitness-Camps auf Zypern absolvierte.

Trainingsparcours im eigenen Garten aufgebaut

Kurze Auszeit für Lars Peckmann, während Teampartnerin Alina Willnow alles aus sich herausholt. Foto: Peckmann / Hyrox

Peckmann arbeitet bei Volkswagen und da nach der Schicht sein Hund auf ihn wartet, trainiert er zuhause statt im Fitness-Studio. Dort, wo im Garten vorher ein Stall für Hängebauchschweine stand und ein riesiger Teich mitKoikarpfen angelegt war, ist das eigene Outdoor-Trainingsgelände unter anderem mit Rudergerät, Schlitten mit Gewichten und Langlauf-Ergometer entstanden. Und Labradordame Hilde schaut ihm beim Training natürlich zu.

Die nächsten Wettkämpfe standen auch schon an. Am 4. Februar ging Peckmann bei Hyrox in Stuttgart in der Pro Division an den Start und belegte ein seiner neuen Bestzeit den 3. Platz in seiner Altersklasse, die mit zu den stärksten gehört. Die Pro Division ist für erfahrene Sportler konzipiert – mit schwereren Gewichten. Als nächstes steht der Wettkampf in München an (4. März). „Das Gefühl, die Ziellinie zu überqueren, ist jedes Mal unbeschreiblich und entschädigt für die ,Ackerei’ davor“, berichtet Lars Peckmann, der sich freuen würde, auch andere Hyrox-Athleten oder Crossfit-Sportler aus Gifhorn und Wolfsburg kennenzulernen für ein gemeinsames Training, Austausch von Trainingstipps und gegenseitige Motivation. Zu erreichen ist er auf Instagram@lars_peckmann.

Trendsport Hyrox: Kombination aus Ausdauer und Kraftsport

Der Name Hyrox setzt sich zusammen aus Hybrid und Rockstar. Der Wettkampf ist eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining. Dabei wechseln sich acht Kraftübungen mit acht jeweils ein Kilometer langen Laufeinheiten ab. Laute Musik in der Halle sorgt für das Rockstar-Gefühl bei den Athleten und soll motivieren. Der Fitness-Wettbewerb, der unter anderem von Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste in Hamburg ins Leben gerufen wurde, lockt mittlerweile weltweit Tausende Athleten an. Alleine in Hamburg gingen zuletzt 3500 Teilnehmer von jung bis alt in den Messehallen an den Start – und es werden es immer mehr.

Die Altersgrenze wurde auf 84 Jahre hochgesetzt. Hyrox passe laut Moritz Fürste zum Zeitgeist. Es gibt keine festen Trainingszeiten, jeder entscheide selbst, wann und wo er trainiert. Nur die Termine für die Wettkämpfe stehen fest. Bis zum Ende der Saison 22/23 bei der WM in Manchester am 26. und 27. Mai erwarten die Hyrox-Gründer 90.000 Aktive und 80.000 Zuschauer.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de