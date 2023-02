Im Doppelpack nach Gifhorn: Das Spendenmärchen geht weiter

Das Gifhorner Spendermärchen geht weiter und kommt diesmal im Doppelpack: Über eine anonyme Spende in Höhe von 10.000 Euro freuten sich Edeltraud Sack, Gründerin der Gifhorner Tafel, und der Isenbütteler Raimund Rintel.

„Ja, Joghurt geht immer“, sagt eine Mitarbeiterin, die gerade Lebensmittel für das Frauenhaus abholt. Das Team um Raimund Rintel geht die Listen für die Lieferung noch mal durch. Bis weit über die Stadtgrenzen hinaus führen die Fahrten. Kurz vor 14 Uhr geht es in den Räumen der Gifhorner Tafel betriebsam zu. Ein weiterer Lieferwagen bringt beispielsweise die Reste des Schulfrühstücks zurück - und mittendrin Edeltraud Sack, Gründerin der Gifhorner Tafel. Sie freut sich über das nicht alltägliche Päckchen, das die Tafel an diesem frühen Nachmittag bekommen hat.

Gifhorner Tafel freut sich über 10.000 Euro

„In kalten Zeiten ein warmer Regen für die Gifhorner Tafel“, hat der anonyme Spender seine gute Tat angekündigt. Nicht zum ersten Mal stecken in der Wundertüte, wie der Spender es nennt, 10.000 Euro zur Unterstützung für die Tafel. „Ein Spendenmärchen, das nicht zu Ende gehen scheint, oh, wie ist das schön“, steht auf dem Begleitschreiben. „Ja, wunderschön“, sagt Edeltraud Sack. Sie freut sich sehr über die finanzielle Unterstützung. „Die können wir sehr gut gebrauchen.“

Das hatte auch der anonyme Spender vermutet. „Aufgrund besonderer Umstände sind derzeit die Tafeln in der Region erheblichen Schwierigkeiten ausgesetzt“, schrieb er in seiner Grußbotschaft. „Gern bin ich bereit, Ihre so wichtige Tätigkeit zu unterstützen.“

Das hörte die Tafel-Initiatorin gern. „Ohne Spenden funktioniert hier nichts“, sagte sie. Mittlerweile sind 120 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Gifhorner Tafel im Einsatz. An drei Tagen in der Woche können im Paulsumpf Lebensmittel abgeholt werden. Darüber hinaus werden sozial benachteiligte Menschen, die nicht mobil sind, auch beliefert. Außerdem werden Einrichtungen wie das Frauenhaus und der Obdachlosentreff moinmoin unterstützt.

Der Tierschutzverein Gifhorn und Umgebung freut sich über den "warmen Regen in kalten Zeiten": Vorstandsmitglied Monika Brandes und Tierheimleiterin Stefanie Söchtig (rechts) nahmen die Spende von 10.000 Euro zusammen mit der Pinscherdame Tilly entgegen. Foto: Dirk Kühn / FMN

Ähnlich groß war die Freude beim Tierschutzverein Gifhorn und Umgebung, der ebenfalls 10.000 Euro vom anonymen Spender erhielt. Vorstandsmitglied Monika Brandes und Stefanie Söchtig, Leiterin des Tierschutzzentrums in Ribbesbüttel, bedankten sich herzlich. Die Freude war groß.

„Wenn die in Ihrer Obhut befindlichen Tiere sprechen könnten, würden sie sagen: Vielen Dank Ihr lieben Menschen“, hatte der anonyme Spender in seinem Begleitbrief geschrieben. Da die Tiere das nicht können, übernahm er das Dankeschön. Dazu gab es als kleines Leckerli ein Paket Katzenzungen aus Schokolade.

Söchtig erläuterte, die Spende helfe, die Tierarztkosten bezahlen zu können. Gerade erst musste Pinscherdame Tilly beispielsweise wegen einer entzündeten Gebärmutter operiert werden. Ihre ursprünglichen Besitzer konnten das Geld nicht aufbringen, also haben sie sie im Tierheim abgegeben. Es komme in diesem Zeiten leider häufig vor, dass Tiere einfach abgegeben werden, so Söchtig, die sich über die Gedankenlosigkeit der Besitzer ärgert.

Katzen und Hunde warten im Tierheim auf neues Zuhause

Zurzeit werden im Tierschutzzentrum Ribbesbüttel 37 Katzen, 13 Hunde und jeden Menge Kleintiere versorgt. Viele von ihnen würden sich sehr über ein neues Zuhause freuen. So auch Tilly, die sich allerdings erst von ihrer schweren Operationen erholen muss.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Tierschutzvereins oder auf der Facebookseite des Vereins oder unter (05374) 4434, per E-Mail an info@tierschutzgifhorn.de.

