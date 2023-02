Gifhorn. Um den Radweg an der Kreisstraße 114 erneuern zu können, müssen Bäume, Hecken und Gehölze entfernt werden. Die Arbeiten sollen am 6. Februar beginnen.

Ein Radweg an der K 114 soll erneuert werden. Dafür müssen Hecken, Gehölze und Bäume entfernt werden. Einige Abschnitte wurden bereits erneuert.

Radwegerneuerung Für den neuen Radweg an der K114 müssen 200 Bäume gefällt werden

Die Radwegerneuerung an der Kreisstraße 114 wirft ihre „Schatten“ voraus. Wie die Stadt Gifhorn berichtet, sollen die Baumfällarbeiten für die Radwegerneuerung und den Bau des Kreisverkehrsplatzes K114/Wolfsburger Straße in der sechsten Kalenderwoche, ab dem 6. Februar, beginnen. Hierbei werden entlang der K 114 und an der Wolfsburger Straße circa 200 Bäume gefällt und Hecken und Gehölze entfernt werden müssen. Ein entsprechender Ausgleich durch Neupflanzungen sei vorgesehen, teilt die Stadt mit. Die Fertigstellung der Rodungsarbeiten ist für Ende Februar vorgesehen. Der Landkreis Gifhorn bittet die Anlieger und Verkehrsteilnehmer für die Behinderungen um Verständnis.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de