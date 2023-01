Theaterverein Gifhorn inszeniert eine dramatische Verlobung

Mitte März bringt der Theaterverein Gifhorn die Krimikomödie ,,Verlobung auf Gut Rentrup’’ auf die Bühne der Tagesstätte Gifhorn.

Und das erwartet alle Theaterfreunde in diesem Stück: Besondere Ereignisse werfen ihre Schatten voraus – und so sorgt die Ankündigung von Finn Rentrup, sich zu verloben, für große Aufregung. Dabei ist es nicht die Verlobung als solche, die den Patriarchen Ole Rentrup beunruhigt, sondern vielmehr der Umstand, dass die künftige Verlobte eine äußerst unglückliche berufliche Laufbahn eingeschlagen hat. Irgendwie passt Merle eben nicht zur Familie, in der Ole mit eiserner Hand darüber wacht, dass alle Familienmitglieder ihren Lebensunterhalt auf angemessene Art und Weise bestreiten. Schließlich ist es für Ole schon schlimm genug, dass sein Erstgeborener Sven es noch immer nicht geschafft hat, in die großen Fußstapfen seines Vaters zu treten und dass Oles obskure Schwester Solveig eher in eine geschlossene Einrichtung als auf Gut Rentrup gehört. Als Finn seine Auserwählte mit einem Gala-Dinner einführen möchte, überschlagen sich die Ereignisse.

Der Theaterverein Gifhorn lädt Theaterbegeisterte zu diesem Mordsspaß ein. 13 Mimen werden sich im Rahmen von humorvollen und skurrilen Familienangelegenheiten die Klinke in die Hand geben. In diesem Frühjahr gelingt es dem Theaterverein erneut, neben bekannten Gesichtern gleich viermal Ensemblezuwachs zu präsentieren: Beatrice Bühring, Alexandra Grebe, Nils Hallbauer und Christina Nitschke wirken erstmalig bei der Komödienproduktion mit. Ingo Eichfeld, Ulricke Eichfeld, Andreas Funke, Lukas Hellmold, Rainer Hospodarz, Barbara Luckas, Martin Oppermann, Elfi Schmidt und Neele Schönfeld standen zuletzt im September 2022 in „Wir sind wieder da!“, dem Neustart nach der Corona-Pause, auf der Bühne.

Die Zuschauerzahl ist auf 60 Plätze begrenzt

Der Theaterverein freut sich nach dem erfolgreichen Auftakt in der Tagesstätte, seiner neuen Wirkungsstätte, ganz besonders auf die nächsten Aufführungen. Es ist ein toller Veranstaltungsort, klein, aber fein, mit dem Charakter einer Kleinkunstbühne. Zwar könnte der Aufführungsraum mehr Zuschauer fassen, die Tagesstätte und der Theaterverein haben die Zuschauerzahl jedoch bewusst auf 60 Plätze beschränkt. Das garantiert einen reibungslosen Ablauf. Dass man auch mit kleinem Publikum eine tolle Stimmung haben kann haben die Aufführungen im September eindrucksvoll bewiesen.

Weitere Pluspunkte sind die Barrierefreiheit sowie das kulinarische Wirken der „Verrückten Backstube“ der Tagesstätte. Zu den beiden Nachmittagsvorstellungen gibt es Kaffee und Kuchen und auch bei den Abendvorstellungen werden die Zuschauer bestens versorgt.

Termine

11. März um 20 Uhr

12. März um 16 Uhr (Kaffee & Kuchen ab 14.30 Uhr)

17. März um 20 Uhr

18. März um 20 Uhr

19. März um 16 Uhr (Kaffee & Kuchen ab 14.30 Uhr)

Spielort

Psychiatrische Tagesstätte Gifhorn, in der Pyritzer Straße 7, in Gifhorn (Barrierefreier Veranstaltungsort)

Verkaufsinfos

Die Karten kosen 12 Euro pro Person..

Weitere Informationen unter www.theaterverein-gifhorn.de sowie unter (05371)55232.

Karten auch online bestellbar unter https://www.theaterverein-gifhorn.de/karten/.

