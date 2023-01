Bodenständiger Westcoastsound Donnerstag im Gifhorner Kultbahnhof

Mit Folk- und Countryrock auf den Spuren von Crosby, Stills, Nash & Young ist die niederländische Band Vanderlinde. Die Musiker aus Groningen spielen am Donnerstag, 2. Februar, ab 20 Uhr im Gifhorner Kultbahnhof.

Vanderlinde erinnert an Bob Dylan und The Band

Vanderlinde sind leidenschaftliche Musiker und gerade live entfesseln sie eine gewaltige Energie auf der Bühne, ob bei einem großen Open Air oder ganz intim in einem kleinen Club. Ihr Sound erinner an Bands und Musiker wie Creedence, Clearwater Revival, Grateful Dead, Bob Dylan und The Band. „Muy Rico“ heißt ihr aktuelles Album, dass 2022 auf den Markt gekommen ist. Zu hören sind eingängige, eindringliche und verzaubernde Eigenkompositionen, die jedes Publikum sofort abholen und vom jungen Hippieteenager zum reifen Classic Rock Fan eine enorme Bandbreite an Menschen begeistern – zeitlos klassisch und schön. Einlass ist ab 19 Uhr.

