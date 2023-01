Klimakommune Wahrenholz stellt sich auf der Grünen Woche vor

Für die Gemeinde Wahrenholz waren drei Tage auf der Grünen Woche von Erfolg gekrönt, denn Bürgermeister Herbert Pieper und Milchbauer Helmut Evers stellten ihre Klima-Bilanz, die Dorferneuerung und Landwirtschaft vor. Am Stand des Niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums beantworteten sie in der Niedersachsen-Halle viele Fragen von Messebesuchern, die sich für die Themen interessierten. Darunter auch die Niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Miriam Staudte, die sich über die die Arbeit von Landwirt Evers und Bürgermeister Pieper informierte.

Wahrenholz stellt Eisspeicher und das Projekt Neue Dorfmitte vor

Drei Regionen haben an dem Pilotprojekt in Niedersachsen teilgenommen, darunter auch Wahrenholz. „Aus der Landwirtschaft haben 16 Betriebe teilgenommen und ihre Klimabilanzen ermitteln lassen mit Hilfe der Landwirtschaftskammer, die auch wissenschaftlich hinterlegt waren“, so Evers, anhand eines Milchviehbetriebes. „Wir zeigen hier auf nationaler und internationaler Ebene, dass wir super Klimabilanzen haben und sogar noch das Potenzial haben, uns zu verbessern, indem wir zeigen, dass wir veganer sind als unser Ruf“, so der Milchbauer, der sich auf der Messe auch mit Kritikern auseinandergesetzt hat und die Zahlen anhand einer mitgeführten Mappe vorlegen konnte.

Bürgermeister Herbert Pieper hat sich mit seiner Gemeinde diesem Projekt angeschlossen, um nicht zuletzt auch den Ort Wahrenholz als Klimakommune 2022 in Niedersachsen zu präsentieren. „Wir stellen unser Projekt Neue Dorfmitte mit dem sogenannten Eisspeicher vor und treffen hier gerade bei den Kommunalvertretern auf großes Interesse“, so Pieper. Der Eisspeicher ist angebunden an eine Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage.

Landwirtschaftsministerin beeindruck von der Präsentation der Wahrenholzer

Durch die Teilnahme als Finalisten des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ wird die Gemeinde Wahrenholz auch im kommenden Jahr wieder an der Grünen Woche in Berlin teilnehmen und somit die Aufmerksamkeit der Menschen und Kommunen in Niedersachsen auf sich ziehen.

Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte zeigte sich von der Präsentation der Wahrenholzer Gemeinde sehr beeindruckt und wünschte den Beteiligten weiterhin viel Erfolg. Ein weiterer Anziehungsmagnet war die Möglichkeit, seine Melkfähigkeit an einer Kuhattrappe zu testen. Außerdem konnte mit einer VR-Brille der Blick in den Tagesablauf eines Kuhstalls geworfen werden.

