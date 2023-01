Osloßer Mühlenbergschule erhält Sport-Oskar

Claudia Kayser (Mitte) übergab den Sport-Oskar an die Schülerinnen und Schüler der Mühlenbergschule in Osloß im Beisein von Schulleiterin Katharina Gaschler (links) und Sportlehrerin Nicole Schröder (rechts).

In Osloß gab es allen Grund zur Freude: Die Schülerinnen und Schüler der Mühlenbergschule bekamen von Claudia Kayser, Botschafterin von United Kids Foundations und Leiterin der Direktion Wolfsburg bei der Volksbank BraWo, am 26. Januar den Sport-Oskar überreicht.

Bereits im September wurde der Grundschule die begehrte Wandertrophäe im Rahmen des neunten United Kids Foundations Sport-Oskar-Festivals zugelost. Für die nächsten Monate schmückt der große Pokal nun den Eingangsbereich der Mühlenbergschule.

Das Festival soll Kindern Spaß an Bewegung vermitteln

Rund 420 Schülerinnen und Schüler aus 21 Wolfsburger und Gifhorner Schulen durchliefen beim Sport-Oskar-Bewegungsfestival am 22. September 2022 im VfL-Stadion am Elsterweg spielerisch einen Parcours, bei dem Spaß, Geschicklichkeit und Gedächtnistraining im Vordergrund standen – ganz ohne Wettbewerbsgedanken. Denn beim Sport-Oskar, der im Rahmen von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der Volksbank BraWo, initiiert wird, geht es darum, Kindern Spaß an Bewegung zu vermitteln, ohne dabei einen Sieger zu küren. Stattdessen entscheidet das Los, welche zwei Schulen sich jeweils über den Wander-Pokal freuen dürfen. „ Mir ist es immer eine große Freude, die Übergabe des Sport-Oskars vorzunehmen. Egal, wo ich hinschaue, blicke ich heute nur in strahlende Gesichter“, sagte Claudia Kayser bei der Übergabe des Wanderpokals. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, im Rahmen von United Kids Foundations Kinder nachhaltig zu mehr Bewegung zu motivieren. Bei dem Sport-Oskar gelingt uns das ganz ohne Leistungsgedanken und alle Schülerinnen und Schüler ziehen bei dem Festival an einem Strang. Es ist großartig, dass sie die Trophäe hier vor Ort jetzt daran erinnert, wie viel Spaß Bewegung machen kann.“

Nicole Schröder, Sportlehrerin an der Mühlenbergschule, freute sich sichtlich, dass der Wanderpokal nun an ihrer Schule Platz findet: „Der Sport-Oskar ist ein ganz besonderes Projekt, das unseren Schülerinnen und Schülern den Spaß an Bewegung näher bringt. Oftmals sind sportliche Aktivitäten mit einem Wettbewerbsgedanken gepaart. Es ist schön, dass die Kinder beim Sport-Oskar frei vom Leistungsgedanken sind und der Pokal am Ende verlost wird. Wir freuen uns sehr darüber, dass das Los auf unsere Schule fiel. Danke an alle Organisatoren von United Kids Foundations, die dieses Projekt ermöglichen.’’

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de