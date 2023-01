Leader-Region Südkreis Gifhorn erhält 1,9 Millionen Euro

Gifhorn. Das Programm Leader fördert die Entwicklung der ländlichen Räume. In der Region Südkreis Gifhorn stehen bereits sechs Projekte in den Startlöchern.

Übergabe der Erläuterungstafel an die Leader-Region Südkreis Gifhorn (v.l.): Jochen Koslowski, Ulrike Witt, Jörg Burmeister-Wegner, Stefanie Hillmann, Karen Dörrer und Klaus Thomas.

Das Landwirtschaftsministerium machte seinen Regionen ein Geschenk: Es versendete die Schreiben zur Anerkennung von insgesamt 68 Leader-Regionen. Mit dabei: die Region Südkreis Gifhorn. „Das ist großartig“, freut sich Jörg Burmeister-Wegner, Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Südkreis Gifhorn. „Jetzt können wir loslegen“.

Als Leader-Region erhält der Südkreis Gifhorn seinen eigenen Fördertopf für die Umsetzung von Leader-Projekten. Er ist mit rund 1,9 Millionen Euro EU-Mittel gut gefüllt. „Damit können wir eine Menge Projekte umsetzen und die Region stärken“, ist sich Burmeister-Wegner sicher. Am 19. Januar überreichte das Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig seinen Regionen offiziell die Leader-Plaketten. Der Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe nahm diese stellvertretend für den Südkreis Gifhorn in Empfang.

In den nächsten fünf Jahren sollen viele Projekte umgesetzt werden

Auf die Leader-Anerkennung haben die Akteure im Südkreis Gifhorn schon sehnsüchtig gewartet. Denn sechs Projekte stehen bereits in den Startlöchern, um schon dieses Jahr mit der Umsetzung zu beginnen. In den nächsten fünf Jahren sollen viele weitere Projekte folgen.

Basis der Anerkennung und der zukünftigen Zusammenarbeit in der Leader-Region Südkreis Gifhorn ist das Regionale Entwicklungskonzept (REK), das unter engagierter Mitwirkung vieler Interessierter aus der Region entstand und dem Ministerium im April 2022 vorgelegt wurde. Im Sommer und Herbst 2022 haben Land und EU die letzten Weichen gestellt, Förderprogramme und Richtlinien erstellt. Nun schicken sie die Leader-Regionen auf den Weg in die EU-Förderperiode 2023 bis 2027.

Um die Lokale Arbeitsgruppe in den kommenden Jahren bei ihrer Arbeit zu unterstützen und die Akteure bei Fragen rund um die Projektförderung zu beraten, wird der Landkreis Gifhorn ein Leader-Regionalmanagement einrichten. Die Lokale Aktionsgruppe nimmt ihre Arbeit am 20. Februar in ihrer ersten offiziellen Sitzung als Entscheidungs- und Steuerungsgremium der Leader-Region Südkreis Gifhorn auf.

Bürger können Projektideen vorschlagen

Bei Fragen und Projektideen können sich Interessierte per Mail an doerrer@koris-hannover.de an Karen Dörrer wenden. Sie arbeitet für das beauftragten Planungsbüro KoRiS.

red

