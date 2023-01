Helios Klinikum Gifhorn bietet Freiwilliges Soziales Jahr an

Nach drei ereignisreichen Corona-Jahren möchte das Helios Klinikum Gifhorn nun erneut jungen Interessierten die Chance geben, in den Klinikalltag hinein zu schnuppern. Wie das Helios Klinikum Gifhorn mitteilt, ist es ab Frühjahr 2023 möglich, sein Freiwilliges Soziales Jahr im Krankenhaus durchzuführen.

Viele junge Menschen stehen nach dem Schulabschluss vor einigen bedeutenden Fragen: Und was mache ich jetzt? Welchen Berufsweg möchte ich einschlagen? Soll ich eine Ausbildung beginnen oder doch lieber studieren? Das Helios Klinikum Gifhorn bietet Unentschlossenen und Interessierten ab diesem Jahr erneut die Möglichkeit, im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahrs den Alltag innerhalb eines Krankenhauses kennenzulernen. „Wir freuen uns, das FSJ wieder ab Frühjahr dieses Jahres anbieten zu können. Dabei suchen wir nach Menschen, die Lust haben, sich sozial zu engagieren, spannende Erfahrungen zu sammeln und Spaß im Umgang mit Menschen haben“, sagt Pflegedirektor Jens Bosenick.

Voraussetzung: Vollzeitschulpflicht erfüllt und nicht älter als 27 Jahre alt

Das Freiwillige Soziale Jahr (kurz FSJ) bezeichnet einen staatlich anerkannten Freiwilligendienst in sozialen Einrichtungen, wie zum Beispiel in Kindergärten oder Sportvereinen. Das klassische Einsatzfeld für das FSJ war jedoch schon von je her das Krankenhaus. Ein FSJ kann jeder machen, der die Vollzeitschulpflicht erfüllt und noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet hat. Das teilt das Helios Klinikum in einer Pressemitteilung mit.

„Unsere FSJler arbeiten in einem erfahrenen Pflegeteam auf unterschiedlichen Stationen oder werden im Patientenbegleitdienst eingesetzt. Dabei erwartet sie eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit vielfältigen Einblicken in die Arbeitsabläufe eines Krankenhauses“, sagt Bosenick weiter. Besondere Benefits sind das Taschengeld von über 400 Euro pro Monat und Vergünstigungen in der Klinikcafeteria.

Bewerbungen sind jederzeit möglich

„Das FSJ ist die beste Vorbereitung auf die Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau. Nicht selten haben wir engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen direkten Ausbildungsplatz in unserem Bildungszentrum angeboten“, sagt der Pflegedirektor. Bewerbungen sind jederzeit über die Pflegedirektion im Helios Klinikum Gifhorn möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de