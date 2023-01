Schüler der Kreismusikschule Gifhorn gewinnen Regionalwettbewerb

Gifhorn. Sergey Podyomov erspielt sich bei ,,Jugend musizier’’ den ersten Platz in seiner Altersgruppe und wird im März an einem Landeswettbewerb teilnehmen.

In der Kreismusikschule Gifhorn wurde am Sonntag, 22. Januar, der 60. Regionalwettbewerb ,,Jugend musiziert’’ für die Region Gifhorn, Helmstedt und Wolfsburg an der Kreismusikschule Gifhorn ausgetragen.

Wie die Kreismusikschule Gifhorn mitteilt, errungen insgesamt drei Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Gifhorn in der Solowertung Klavier große Erfolge. Sergey Podyomov glänzte mit ausdrucksstarkem Spiel und ausgefeilter Technik und konnte so die Jury in Altersgruppe II mit 24 Punkten und somit einem ersten Platz mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb im März in Hannover überzeugen.

Sein kleiner Bruder Konstantin Podyomov konnte ebenfalls einen ersten Platz in Altersgruppe II erringen. In dieser Altersgruppe der Jüngsten gibt es noch keine Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Qianqian Chen erspielte sich in Altersgruppe III mit 20 Punkten einen zweiten Platz.

Die Schulleitung der Kreismusikschule gratuliert ihren erfolgreichen Schülerinnen und Schülern sowie ihren stolzen Lehrkräften Ludmilla Neufeld und Nobuko Nagaoka zu den tollen Erfolgen.

Die Urkunden werden am 12. Februar im Rahmen einer Matinée verliehen

Das Preisträgerkonzert mit Verleihung der Urkunden durch Gunhild Posselt, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Bildungs- und Kultur GmbH und Musikschulleiter Peter Bönisch, findet am Sonntag, 12. Februar, um 11 Uhr im Rahmen einer Matinée im Clara-Schumann-Saal der Kreismusikschule, Freiherr-vom-Stein-Straße 24 statt. Der Eintritt ist frei. Das teilt die Kreismusikschule Gifhorn in einer Pressekonferenz mit

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de