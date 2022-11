Einbrecher stehlen Werkzeug und Baumaschinen im Kreis Gifhorn

Zwei Einbrüche haben sich in der Nacht zu Donnerstag in Ummern im Kreis Gifhorn ereignet. wie die Polizei mitteilt, schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Firmentransportes ein, der in der Straße Steinberg geparkt war. Aus dem Inneren entwendeten sie Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Zudem verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude, das in der selben Straße liegt. Hier entwendeten die Täter Werkzeuge im Wert von über 2000 Euro.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Taten aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum werden unter (05376) 976560 entgegengenommen.

red

