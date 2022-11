Die Anwohner, die an der Bürgerversammlung in der Freiherr-vom-Stein-Schule teilgenommen haben, forderten am Freitagabend von der Stadt Gifhorn, die Ausbauplanung „Haltestelle Steinweg“ zu überarbeiten. Die Durchfahrt über die Fußgängerzone soll durchgängig befahrbar bleiben.