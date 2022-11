Vortragsreihe in Lessien Polizei gibt in Lessien Hilfestellung für geflüchtete Frauen

Kriminalhauptkommissarin Liane Jäger (rechts) und Sprachlehrerin Olfa Zaibi hielten einen Vortrag zu dem Thema ,,Wir Frauen in Deutschland, unser Leben in der neuen Heimat.’’

Ehra-Lessien. Zehn Frauen aus fünf Nationen haben an dem Vortrag ,,Wir Frauen in Deutschland, unser Leben in der neuen Heimat’’ in Lessien teilgenommen.