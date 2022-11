Trickdiebstahl in Meinersen: Täter erbeuten Schmuck von Seniorin

Einem Trickdiebstahl fiel am Sonntagabend eine 85-jährige Meinerserin zum Opfer, als sie gegen 17 Uhr eine ihr unbekannte Frau und einen unbekannten Mann in ihr Haus in der Von-Düring-Straße ließ. Die unbekannte Frau hatte die Seniorin um ein Glas Wasser gebeten, während sich der Mann unbemerkt Zutritt zum Schlafzimmer verschaffte, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Gegen 17.10 Uhr verließen die beiden unbekannten Personen das Haus der 85-Jährigen und fuhren mit einem schwarzen VW mit einem Celler Kennzeichen davon.

Im Nachgang stellte die 85-Jährige den Diebstahl einer Schmuckkassette fest. Die Polizei Meinersen sucht nun Zeugen, die das mutmaßliche Täterfahrzeug beobachtet haben und weitere Details nennen oder Angaben zu den Tätern machen können. Ebenso werden Anwohner gebeten, die in den letzten Tagen Unregelmäßigkeiten festgestellt oder fremde Menschen beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise an die Polizei Meinersen unter (05372) 97850.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Versuchter Taschendiebstahl in Calberlaher Einkaufsmarkt

Zu einem versuchten Taschendiebstahl ist es am Samstagvormittag gegen 11 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße in Calberlah gekommen. Eine aufmerksame 34-Jährige beobachtete beim Einkaufen einen Mann, wie er zum Einkaufswagen einer Seniorin ging und hier mit seiner Hand in die Handtasche der Geschädigten griff, als diese mit dem Rücken zu ihrem Einkaufswagen stand. Als der Mann bemerkte, dass die Zeugin ihn bei seiner Tat beobachtete, ergriff dieser das Weite und verließ den Markt.

Die Zeugin erkundigte sich im Anschluss bei der Seniorin, ob aus ihrer Handtasche etwas abhanden gekommen sei und informierte dann das Personal des Marktes und im Nachgang auch die Polizei. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nun neben dem bislang unbekannten Täter, die Seniorin und bittet diese, sich bei der Polizei in Gifhorn unter (05371) 9800 zu melden. Seit geraumer Zeit warnt die Polizei Gifhorn vor Diebstählen von Geldbörsen aus Handtaschen, Bekleidung und Einkaufskörben in Supermärkten. Die Täterinnen und Täter agieren im gesamten Landkreis, zu den Geschädigten gehören vornehmlich ältere Menschen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de