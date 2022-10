Der Schlossmarkt eröffnet in Gifhorn die Adventszeit

Der diesjährige „Schlossmarkt zum Advent“ findet am Samstag, 26. November, von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 11 bis 18 Uhr statt. Landrat Tobias Heilmann wird den Schlossmarkt am Samstag um 15 Uhr offiziell eröffnen. Die Organisatoren haben am bewährten Konzept festgehalten und einen Ausstellerkreis ausgewählt, der verstärkt Selbsthergestelltes von hoher Qualität präsentiert, heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises.

Neben Ständen mit verschiedenen Produkten, gibt es auch ein kulinarisches Angebot

Mehr als 30 Ausstellerinnen und Aussteller bieten in diesem Jahr ihre facettenreichen Produkte an. Örtliche Vereine und Organisationen sorgen für das leibliche Wohl der Gäste und reichen Speisen und Leckereien wie Kartoffelpuffer, Waffeln, Glühwein und Bratwurst & Co. Das Team vom Deutschen Roten Kreuz versüßt mit selbst gebackenen Torten und Kuchen den Bummel über den Schlossmarkt.

Vielfalt ist auch das Motto des Musikprogramms, das Chöre und Musikgruppen mit ihren Auftritten gestalten. Die Schülerfirma der Wiethornschule (Hauptschule) Hankensbüttel bietet schöne Dinge aus Wolle und anderen Materialien nicht nur für die kleinen Schlossmarktbesucherinnen und Besucher an.

Das Abschlusssingen findet am Sonntag um 17.30 Uhr statt

Mit dem traditionellen gemeinsamen Abschlusssingen klingt der Schlossmarkt am Sonntag um 17.30 Uhr auf dem Schlosshof aus. „Auf den Schlossmarkt zum Advent freue ich mich schon sehr und lade alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, sich auf diesem kleinen facettenreichen Markt auf die Weihnachtszeit einzustimmen“, hebt Landrat Tobias Heilmann hervor.

Die Auswahl an Kunsthandwerk, eingebettet in die stimmungsvolle Atmosphäre des festlich illuminierten Schlosses, machten den Schlossmarkt zum Advent ebenso aus wie die Auftritte der Musikgruppen und das traditionelle kulinarische Angebot.

