„Hochzeitsträume“ – Messe in der Gifhorner Stadthalle

Die Messe "Hochzeitsträume" fand am 15. Oktober in der Gifhorner Stadthalle statt. Zu den rund 20 Ausstellern zählte auch Deko Traumwelt aus Wolfsburg. Inhaberin Marina Jurtschik bietet hier unter anderem fertige Gestecke und Dekoartikel an.

Foto: Daniela König / BZV