Stellwerk lädt zu Jubiläum ein Viel Lob für 20 Jahre Tagesstätte in Gifhorn

Gifhorn. Zum 20-jährigen Jubiläum der Tagesstätte in Gifhorn lud der Verein Stellwerk in den neuen Standort in der Pyritzer Straße ein. Die Gäste besichtigten die Räumlichkeiten.