Eine Ehrenamtsgala in Präsenz wie zuletzt 2019 soll es nach der Coronapause dieses Jahr im Rittersaal geben.

Gifhorn. Am 20. Dezember findet unsere Ehrenamtsgala im Gifhorner Schloss statt – dann wieder in Präsenz. Am 4. Oktober endet die Einsendefrist für Vorschläge.